新北公務員 離職、缺額人數創新高

2024/10/29 05:30

1至9月加班時數破75萬小時 侯︰評估提升福利

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市四○三萬人口居全國之冠，公務員的負擔也相對沈重，市議員黃淑君昨天質詢說，市府所屬機關今年離職人數、預算員額缺額人數，分別創下史上新高的三六八人、三○九人，今年一月到九月市府員工加班時數累計高達七十五萬二一七八小時，她嘲諷市長侯友宜正在推動「公務員毀滅工程」。侯友宜表示，將請人事單位評估提升員工的福利。

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黃淑君指出，今年截至九月，市府累計的離職人數總計有三六八人，最高的前五名局處分別是衛生局廿九人、財政局稅捐稽徵處廿六人、環保局廿一人、社會局十三人、教育局十二人。

此外，新北市一級機關職員缺額共有三○九人，前五名缺額局處分別是工務局五十九人、衛生局四十二人、水利局四十人、環保局十九人及財政局十六人。

另外，新北市府機關人員今年一到九月累計加班時數高達七十五萬二一七八小時，人均加班時數前五名的局處分別是高灘地工程管理處廿四．三二小時、漁業及漁港事業管理處廿一．九五小時、動物保護防疫處廿．七八小時、交通局廿．六一小時、農業局廿小時。

黃淑君質疑，公務員過勞已引發「逃亡潮」或「跳船潮」，要求市府檢討。

侯友宜回應說，公務員離職率高是全國的趨勢，也有人離職是升官到職等較高的中央部會，已要求人事單位評估提升市府員工福利，留住更多的優秀人才。

另外，新北推動「都更三箭」政策，加速推動都市更新，黃淑君質詢說，市民對都更、社宅政策無感，反而覺得是「都更三箭脱靶不見」，她要求市府建立公開透明的都更資訊平台、落實更新區域整合、開發區規劃留設五％社宅、提升包租代管量能、放寬租金補貼條件、提高補助金額。

侯友宜允諾，開發區會留設五％社宅用地，並增加包租代管的量能；他表示，部分建物已用都更危老方式處理，任內已核准九一四件，比過去廿年核准的一五○件，已超過六倍。

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