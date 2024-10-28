雞蛋今起漲3元 批發價每斤34元

台北市蛋商公會昨表示，天氣轉涼可望帶動雞蛋買氣，本週雞蛋批發價、產地價調漲3元，這也是近2個月來首次調漲。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕蛋價止跌！台北市蛋商公會昨日表示，由於蛋農持續不敷成本，加上入秋天氣轉涼，預期買氣可稍微好轉，今起雞蛋批發價調漲三元，每台斤從卅一元調至卅四元；週四產地價跟進，每台斤從廿一．五元調至廿四．五元。這也是近二個月來首次調漲。

以往雞蛋需求會隨九月開學帶動買氣，但今年開學後的雞蛋買氣仍欠佳，批發價從九月初的每台斤四十一元，一路下跌至卅一元；產地價也從每台斤卅一．五元，降到廿一．五元，創下近四年新低。

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台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，近期天氣轉涼，買氣稍微好轉，加上前陣子蛋價連續下跌，蛋農不敷成本，經討論後，今起蛋價批發價將調漲三元，每台斤從卅一元調至卅四元；週四產地價跟進，每台斤從廿一．五元調至廿四．五元。

農業部畜牧司長李宜謙表示，之前雞蛋產地價跌至廿一．五元之時，蛋農多已透過淘汰母雞或不讓其孵化，自主性減少雞蛋產量，整體蛋量已降；另外天氣逐漸變涼，吃火鍋的人變多帶動雞蛋買氣，每日約十二．六萬箱的產量，可滿足國人季節性需求。農業部每週都公布最新的雞蛋產銷資訊，建議蛋農依照目前市場供需，進行計畫型生產。

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