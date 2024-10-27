野生烏魚捕獲量銳減 高雄茄萣、梓官烏魚鄉野傳奇多

烏魚又稱「烏金」，鼎盛時期高雄茄萣興達漁港和梓官蚵仔寮漁港，為南部兩大捕烏基地。（記者蘇福男攝）

2024/10/27 08:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕烏魚又稱「烏金」，鼎盛時期高雄茄萣興達漁港巾著網捕烏漁船多達200多隊（捕烏漁船2艘為1隊），梓官蚵仔寮漁港也有30多隊，曾為南部兩大捕烏基地，兩地都號稱是「烏魚的故鄉」。

由於氣候變遷、海洋資源枯竭，加上人為等因素，台灣烏魚捕獲量逐年銳減，全台巾著網捕烏船隊紛紛解散，目前興達港「聯春滿」號為全台少數僅存的專業捕烏船隊。

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雖然烏魚捕獲量盛況不再，但茄萣金鑾宮每年仍依例舉辦跋「烏魚公籤」祭儀，由主委向媽祖婆請示預測當年烏魚魚況，供漁民參考；梓官赤崁海邊2間有應公廟「地基主」、「三恩堂」，也因庇佑捕烏漁船大豐收，由漁民集資建廟，並供奉至今。

茄萣地方耆老說，早期當地以捕魚為生，往年冬至前後烏魚準時洄游至南台灣海域，吸引大批漁民蜂擁而至捕撈「烏金」，因當時缺乏海測儀器，捕烏全憑討海人的海上經驗和運氣。

早年為預測烏魚漁況，漁民會向庄頭媽祖婆、王爺公擲筊請示，後來茄萣四大公廟逐漸發展出跋「烏魚公籤」，在烏魚汛期前一個月由各廟主委抽出，並公佈在廟埕，供漁民們參考，目前茄萣僅金鑾宮還保有跋烏魚公籤傳統文化。

金鑾宮主委薛景城表示，烏魚公籤祭儀起於何時已不可考，據信應有百年以上歷史，目前茄萣捕烏船隊雖僅剩1組，但每年仍有300多艘舢舨膠筏出海捕烏魚，仍需媽祖婆指點烏魚群洄游路線，因此廟方繼續為漁民信眾提供這項服務。

烏魚公籤一般抽出「頭籤」和「尾籤」各1張，預測冬至前後的烏魚魚況，茄萣漁民並根據每張籤詩的歌仔戲情節註解，來推斷烏魚魚況，興達港區漁會總幹事郭展豪去年首次代漁民向金鑾宮媽祖婆懇求「漁運籤」，漁運籤也分頭、尾籤擲筊，結果頭籤擲得「籤王」，令在地漁民喜出望外！

至於梓官赤崁的烏魚傳統文化信仰，則保存在當地的2間有應公廟，余小芬在《梓官鄉濱海漁村討烏文化之研究》指出，地基主廟主祀「牛王」，由在地捕烏漁船「鱏滿漁113號」船長楊平年等人興建，相傳十分靈驗，捕烏漁船經常滿載而歸，每艘漁船因此都各置香爐祭拜，數十個香爐在地基主廟神案一字排開，蔚為奇觀。

位於赤崁海邊的「三恩堂」，地方又稱「三兄弟」或「三城王」，傳說3位溺水亡靈經常隨漁船出海捕烏魚，因此常大豐收，成為漁民最得力助手，雖然當地至今已無捕烏船隊，但每年農曆3月初2三兄弟聖誕，許多老漁民仍不忘前往祭拜致謝。

興達港「聯春滿」號為全台少數僅存的專業捕烏船隊。（記者蘇福男攝）

雖然烏魚捕獲量盛況不再，但茄萣金鑾宮每年仍依例舉辦跋「烏魚公籤」祭儀。（記者蘇福男攝）

興達港區漁會總幹事郭展豪（圖左）去年首次代漁民向金鑾宮媽祖婆懇求「漁運籤」，結果頭籤擲得「籤王」，令在地漁民喜出望外，右為金鑾宮主委薛景城。（記者蘇福男攝）

數十個香爐在地基主廟神案一字排開，蔚為奇觀。 （記者蘇福男攝）

位於赤崁海邊的「三恩堂」，3位溺水亡靈經常隨漁船出海捕烏魚，漁船常滿載而歸。（記者蘇福男攝）

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