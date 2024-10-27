民眾黨同志遊行又沒走完！ 四叉貓：又是「蹭」完就回家休息

「四叉貓」劉宇（綠衣者）表示，黃珊珊（圖右）2點開始走同志遊行，2點40分就消失不見。（圖擷取自劉宇臉書）

2024/10/27 09:36

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第22屆台灣同志遊行昨天下午登場，網紅「四叉貓」劉宇，日前批評民眾黨三度「忘記」報名同志遊行，都是來同志遊行「蹭聲量」。劉宇今日凌晨發文表示，民眾黨此次又是來「蹭」一下就回家休息了。

劉宇從昨天下午同志遊行開始後就在臉書發文紀錄，並貼出和民進黨、國民黨遊行隊伍合照的照片，強調兩黨都有走完全程。四叉貓表示，國民黨青年團有報名、有參加、有走完全程，讓他笑說：「你們比民眾黨還棒！」

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劉宇今凌晨在臉書文提及民眾黨昨日在同志遊行相關時程紀錄，同志遊行下午2點開始走，到了2點40分，黃珊珊和陳昭姿離隊，時至2點50分，許甫和李頂立也離開了。劉宇貼出許甫離去的影片，並根據旁邊的門牌號碼推估，劉宇說：「他們從北市府廣場出來大約只走了一公里，沒報名跑來蹭一下就回家休息了。」

許多網友也在劉宇的貼文底下留言：「反正一個網紅政黨，拍照完就走本來就是正常。」、「來過過水的～」、「媒體聯訪結束，有鏡頭可以當未來包牌材料就夠了～」、「蹭完了不離開要幹嘛！」、「黃珊珊，沒錯幹嘛只會先溜？」、「不待到1500等小沈嗎？」

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