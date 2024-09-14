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    首頁　>　生活

    醫院通報濫用大麻 病例翻倍成長

    衛福部食品藥物管理署最新「藥物濫用」統計顯示，今年上半年醫療院所通報的大麻濫用占比來到4.9%，比去年同期成長逾8成。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部食品藥物管理署最新「藥物濫用」統計顯示，今年上半年醫療院所通報的大麻濫用占比來到4.9%，比去年同期成長逾8成。 （記者邱芷柔攝）

    2024/09/14 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署最新統計顯示，今年上半年醫療院所通報的大麻濫用占比為四．九％，比去年同期成長逾八成，且高出近五年平均逾兩倍。醫師指出，大麻是一種作用於中樞神經的迷幻藥品，使用者容易沉溺於迷幻效果，再度吸食的機率非常高。

    易沉溺迷幻 再度吸食機率高

    食藥署統計，二○一七年至二○二二年醫療院所通報大麻濫用從兩百人增至六二○人，疫情期間略有下降，但今年一月至六月已有三○四人，比去年增加八十七．七％。

    醫策會執行長、急診毒物科專家方震中表示，台大、榮總、高醫三家醫院急診檢驗大麻陽性率，約從五％略升至六％，上升趨勢與鄰近國家開放大麻合法化有一定關係，雖然大麻引發的急性症狀較少，但國外經驗顯示大麻合法化後，相關急診病例數跟著增加。

    二級毒品 影響記憶與認知

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提醒，大麻在台灣屬於二級毒品，主要成分「四氫大麻酚（THC）」具迷幻效果和成癮性，長期使用會影響記憶及認知，提醒民眾應避免接觸毒品，有毒品施用困擾民眾應即早就醫接受治療。

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