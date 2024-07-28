八里港灣嘉年華 串連十三行

新北南島文化節登場，現場國內外南島語族團隊，以特色服飾舞樂熱嗨十三行。（記者羅國嘉攝）

2024/07/28 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北八里港灣「FUN假趣．探秘海巡」嘉年華活動、「南島文化節」，七月二十七、二十八日於台北港海巡基地、十三行博物館登場。帶民眾體驗八里區港灣風景、 特色產業及文化、登海巡艦，打造「上午港灣、傍晚十三」行程。

新北市長侯友宜表示，今年結合南島文化節與八里港灣嘉年華活動，打造上午港灣、傍晚十三行的一日遊程，串連台北港、渡船頭、十三行，一次打包八里觀光景點。此外，市府為因應明年淡江大橋通車，已逐步完善八里的聯外交通，打造水岸觀光美景。

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十三行博物館館長羅珮瑄表示，今年南島文化節於週末兩天共推出二十場樂舞表演，三大主題體驗活動，週六由卑南族金曲歌王桑布伊和排灣族創作歌手舞炯恩壓軸演出；週日則邀請到排灣族口鼻笛保存者少妮瑤．久分勒分表演，最後由樂團黑旋風壓軸，讓民眾可一邊野餐，一邊享受南島樂器音樂的文化底蘊。

經發局局長何怡明表示，今年港灣嘉年華擴大舉辦，打造兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區，也有請海巡署提供新竹線海巡艦、海巡制服，讓大小朋友了解海巡艦各項設施跟運作，也提供許多表演節目、地震車及提供許多輕食料理，讓民眾玩好也吃飽。

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