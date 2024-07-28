旺宏金矽獎 清大團隊獲設計組鑽石大賞

旺宏金矽獎2024年設計組鑽石大賞，由清華大學團隊奪得。 （主辦單位提供）

2024/07/28 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕第廿四屆「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」昨日揭曉「明日之矽」，受到AI趨勢影響，清大團隊「應用於即時影像辨識之高效能PoolFormer DNN處理器」奪鑽石大賞，虎尾科大「AI智能互動桌球拍」拿下應用組金獎，其他防跌智慧鞋、非接觸式偵測嬰兒呼吸系統、智慧化營建工地污染防治系統等也非常吸睛。

國科會主委吳誠文期許，獲獎學生不只鑽研晶片設計，更要多結合系統開發。教育部次長葉丙成則鼓勵同學「用以致學」，學習將理論應用到實際生活上。

請繼續往下閱讀...

今年設計組鑽石大賞得主為清華大學團隊，團隊成員陳永泰、廖泓全、蔡惠芸及張愷峰推出「應用於即時影像辨識之高效能PoolFormer DNN處理器」，希望在手機、穿戴式裝置等實現高效且高準確度的即時影像辨識，該加速器晶片結合AI技術，能一秒處理二百張影像，未來盼應用到動植物影像即時偵測。

虎尾科技大學團隊張凱芃、呂柏衡及林芸伊的作品「AI智能互動桌球拍」拿下應用組金獎。張凱芃說，與台灣體育運動大學的桌球選手合作，收集數十人資料，加上AI深度學習、VR裝置等，可即時運算使用者不同擊球方法、落點速度、旋轉角度，幫助訓練。

另一隊應用組金獎作品「居家腹膜透析智能助理」，由南台科技大學李明易、曾威仁、游能耀及李書愷等設計；李書愷解釋，洗腎患者可居家腹膜透析，但現行臨床有透析液加熱慢、注入不精準等問題，智能儀器可恆溫加熱、監測注入量及混濁度，還可雲端監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法