悲！抹香鯨寶寶不敵凱米擱淺七星潭 不幸無法回媽媽身邊

抹香鯨寶寶擱淺在七星潭海灘。（花蓮縣政府農業處提供）

2024/07/26 22:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米遠颺，海巡署第九巡防區今晨6點多接獲通報，七星潭2618號防風保安林海邊有鯨豚活體擱淺，花蓮縣政府、海洋保育署啟動救援到場發現是抹香鯨幼鯨，還處於喝奶階段，雖啟動救援，可惜經獸醫師評估後予以人道處理，中午停止呼吸。

縣府指出，經救援現場研判，擱淺為抹香鯨的幼鯨，體表還有鯨豚新生兒才有的胎摺特徵，以及背鰭和尾鰭都還沒有完全展開，腹部的肚臍也還沒有癒合，因而評估是還在喝奶的初生幼體。

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花蓮縣政府農業處說，今天上午6點半接獲通報，啟動海洋保育類野生動物救援組織網絡（Marine Animal Rescue Network 簡稱MARN），包括海洋保育署花蓮海洋保育站、縣府農業處保育及林政科、花蓮縣動物植物防疫所獸醫、海巡署第12岸巡隊、黑潮海洋文教基金會工作人員、遠雄海洋公園獸醫等單位立即到場進行救護評估。

MARN工作人員抵達現場時，觀察牠的呼吸頻率緩慢、活動力情況，評估抹香鯨寶寶狀況不太好，上午七星潭海邊偶有陣雨，但大雨過後海灘鬆軟，人力搬運困難，現場觀察也沒有發現附近海面有其他抹香鯨徘徊逗留的線索與跡象。

各方單位積極合作處理，經由獸醫師專業判斷，後依《海洋保育類野生動物救援組織網作業手冊》進行相關人道處置，幼體抹香鯨於中午12點46停止心跳，確認死亡。

縣府說，幼體抹香鯨擱淺案發生原因，中華鯨豚協會及相關專業獸醫師明天解剖分析及判斷。

花蓮縣農業處長陳淑雯說，鯨豚是哺乳類動物，如有擱淺情形主要是因為身體健康狀況不佳，如貿然推回海中可能導致動物嚴重嗆水，如發現擱淺鯨豚請第一時間撥打118海巡署專線通報，由專業獸醫師評估處理；民眾第一時間可幫忙保濕、紀錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠、不要喧譁。

抹香鯨寶寶擱淺在七星潭海灘，海洋保育署花蓮海洋保育站、農業處保育及林政科、花蓮縣動物植物防疫所獸醫、海巡署第12岸巡隊、黑潮海洋文教基金會工作人員、遠雄海洋公園獸醫到場救護。（花蓮縣政府農業處提供）

抹香鯨寶寶擱淺在七星潭海灘。（花蓮縣政府農業處提供）

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