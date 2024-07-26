雞場12萬隻全淹死！ 台南農損破9千萬 災損金額可能擴大

台南學甲高粱泡水災損。（記者楊金城攝）

2024/07/26 22:10

〔記者楊金城／台南報導〕凱米造成台南市農業損失金額截至今天（26日）初估達9000多萬元，其中以畜牧損失最嚴重，有養雞場全場12萬隻雞都滅頂，也有一次死7萬隻肉雞、700頭仔豬，災情慘烈。

由於不少基層公所因受災區積水、忙於救災，還未彙整災情呈報台南市農業局，災損金額有可能擴大。

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至今天下午，台南市農業局彙整災情速報，農作物被害面積1194公頃，損害程度14%，損失金額758萬4千元，主要為高粱208公頃、二期水稻190公頃、文旦柚51公頃、香蕉35公頃、竹筍30公頃、柳橙123公頃、椪柑220公頃、絲瓜122公頃、蓮藕20公頃、紅龍果30公頃等。農業設施損害、養殖漁業的損失也均尚未統計。

台南市長黃偉哲表示，農作物後續災情仍須觀察，全市目前初估農損9000多萬元，又以畜產損失最大，尤其鹽水、後壁、學甲、下營是主畜牧區之一，包括鴨雞等禽類農損，期盼中央攜手地方協助農民度過難關，減輕負擔。

農業局統計南市畜牧損失初估就超過5000萬元，學甲1家養豬場700頭仔豬全淹死，損失200多萬元，後壁1家養雞場的12萬隻雞全部陣亡，損失300多萬元，白河有家肉雞場飼養7萬隻肉雞，已可出雞卻被慘淹，損失好幾百萬，讓業者欲哭無淚。

行政院院長卓榮泰今天視察學甲契作高粱的災損，學甲區農會總幹事李曉軍爭取契作高粱補助乾燥和運輸費每公斤3元。

台南這處肉雞場7萬隻肉雞遭殃。（民眾提供）

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