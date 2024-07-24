防颱修樹 竟砸損國定古蹟大南門城牆

部份樹木遭砍除，文化界感歎「現場如刑場」。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/24 05:30

文史界質疑未做好防護措施 文資處︰將依規定展開修復

〔記者洪瑞琴、王姝琇、吳俊鋒／台南報導〕颱風凱米還未登陸，台南國定古蹟大南門卻因防颱修樹慘遭橫禍，城門垛牆被鋸斷的樹木砸損，少見這種情況，讓文史界大呼傻眼，質疑相關單位在古蹟旁修樹竟未謹慎做好防護措施，城市樹木健檢「有問題就砍」，值得商榷。

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南市文化資產管理處長林喬彬表示，工務局廿二日於大南門公園進行修樹移除過程中，不慎造成大南門城右側雉堞（垛牆）部分損壞，當天中午獲報後，文資處即會同文化部文資局大分區及建築師至現場會勘，同時線上與文資委員討論，並進行緊急應變措施，將依文資法規定展開修復及處理。

護樹人士︰被砍樹木斷面沒有腐朽痕跡

文史工作者歐財榮說，古蹟旁施工更要注意修樹過程的監看及防範措施，檢測結果應知會關心樹木的公民團體，若遇病蟲害欲砍伐樹木，也應防範人車安全與避免毀損古蹟本體。

台南社大研究員吳仁邦認為，從被砍下來的樹木斷面，完全就沒有腐朽痕跡，炎熱夏季大暑才剛過，正是熱島效應下的城市最需要樹木遮陽庇護來幫忙消暑，此刻卻將大南門公園的南洋杉直接砍除，依據的卻是不精準樹木健檢調查，只是儀器檢測認為樹幹內部有腐朽狀況。台南社大研究員晁瑞光也呼籲，市府應公佈健檢結果以釋疑，南市這幾年移除很多不適合行道樹，也都未再補種。

文化局︰專業樹木健檢發現有倒伏風險

南市文化局長謝仕淵表示，工務局為了解南門公園內樹木健康狀況，委託專業團隊進行樹木健檢，經健檢後發現南門城周圍南洋杉等樹木因內部已腐朽具有倒伏風險。考量使用公園的民眾安全，因此在颱風前進行移除，移除過程損壞南門城磚牆，將依據文資規定邀集南市文化局、文資處等專家學者研討後續修復方式。

謝仕淵指出，大南門及其甕城屬國定古蹟台灣府城城門及城垣殘蹟的一部分，過去曾因戰火和天災，導致城樓與城門毀損，因此台南市府分別在一九七七年及二○○○年進行重建及修復工程，有詳細的圖面與調查研究等資料。

適逢年度天文大潮，台南運河昨日上午水位滿溢，低窪處水漫出路面，漁港邊倉庫也紛紛進水，加上颱風凱米逐漸逼近，市府水利局人員調派移動式抽水機因應。市長黃偉哲昨天強調，要慎防西南氣流帶來的豪雨，尤其適逢大潮，絕不能掉以輕心。

台南國定古蹟大南門部份雉堞被鋸斷的樹木砸損。（記者洪瑞琴攝）

南市工務局委外在大南門公園內進行南洋杉移除時，不慎將城門垛牆損壞。（民眾提供）

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