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    桃機第3航廈工程開箱！北登機廊廳掛玻璃帷幕 2025中旬啟用

    桃園機場第三航廈主體航廈（見圖）如火如荼興建中。圖中兩側為榕樹意向的巨柱。（記者蔡昀容攝）

    桃園機場第三航廈主體航廈（見圖）如火如荼興建中。圖中兩側為榕樹意向的巨柱。（記者蔡昀容攝）

    2024/08/14 18:27

    〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第三航廈工程如火如荼進行，北登機廊廳近期掛設玻璃帷幕和屋頂工程，預計明年中旬完工啟用；航廈主體和南登機廊廳預計2027年下半年啟用。桃機公司董事長楊偉甫說，明年啟用的目標，挑戰很大，但有信心。

    桃機第三航廈工程總計畫經費1283.73億元，包含主體航廈、北登機廊廳、南登機廊廳、辦公大樓、能源中心、西側變電站等。其中主體航廈、南北登機廊廳的總樓地板面積約58萬平方公尺。

    主體航廈1樓是接機大廳，2樓用於行李輸送作業，3樓是出境、免稅店，4樓是入境、貴賓室等。第三航廈的設計，未於其他樓層設置內候機室，轉機旅客下機後可同在三樓搭乘下一段航班，讓轉機更方便。

    北登機廊廳目前進行屋頂工程，並陸續安裝玻璃單元帷幕，通透感十足，空橋也陸續建置中。主體航廈16支榕樹意象的巨柱，已有10支完成吊裝，預計10月全數完成；每支巨柱高20公尺、重203公噸，支撐面積相當於3座大巨蛋、總重近4萬公噸的雙曲面屋頂。

    桃機副總經理孫宏彬表示，北登機廊廳會先完工，預計2025年中旬啟用，提供8個停機坪；主體航廈、南登機廊廳預計2027年下旬加入服務，新增19個停機坪。

    在三航主體航廈啟用前，北登機廊廳旅客暫時要先從二航辦理手續，再前往北登機廊廳搭機。桃機估算，北登機廊廳單獨啟用後，一年可服務580萬人次旅運量，待主體航廈、南登機廊也啟用後，第三航廈旅運量可提升至2000萬人次。

    談及第三航廈工程的困難之處，董事長楊偉甫說，受到疫情關係，全世界缺工缺料，招標困難，在結構性問題之下，還有大量外籍移工逃脫，後來分析出問題源頭，從不良仲介開始處理，並增加加班機會，去年5月份起，外籍移工逃脫狀況大幅減少，穩定許多。

    桃機表示，工區約有2、3000名工作人員，其中外籍移工佔1500人，24小時運作，為避免熱危害，依據熱指數分成「平時執行」、「特別注意」、「危險」、「極度危險」四級，而有不同的工作時間與休息時間規劃，區內也劃設休息區，提供躺椅、電風扇、噴霧。

    桃園機場第三航廈如火如荼興建中。（記者蔡昀容攝）

    桃園機場第三航廈如火如荼興建中。（記者蔡昀容攝）

    桃園國際機場第三航廈的北登機廊廳屋頂、玻璃帷幕施工中。（記者蔡昀容攝）

    桃園國際機場第三航廈的北登機廊廳屋頂、玻璃帷幕施工中。（記者蔡昀容攝）

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