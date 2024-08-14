凱米颱風沖毀清泉崗機場圍牆 居民籲重視山坡地排水

清泉崗機場外圍磚牆被豪雨洪水沖毀，原本路面土石已經清理完成。（記者張軒哲攝）

2024/08/14 18:42

〔記者張軒哲／台中報導〕上個月凱米颱風來襲期間，台中市清水區和睦路2段與舊庄路口的清泉崗機場外圍磚牆被豪雨洪水沖毀，土石被沖刷至車道，影響行車安全。因近日又有強降雨，清水區海風、楊厝跟客庄居民憂心，萬一土石又被洪水沖刷，恐影響居民安全，期盼相關單位重視排水系統問題。

清水區清泉崗機場附近住戶地處山坡地，上個月凱米颱風期間，舊庄溪溪水暴漲，和睦路出現積水與土石泥流零星災情。由於近日午後強降雨，清水客庄地區陳先生說，舊庄溪迂迴蜿蜒，豪雨暴漲沖刷山坡地，清泉崗機場周邊山坡地排水問題要通盤檢討，否則山坡地土石遭沖刷，山坡下方的客庄地區居民安全堪慮。

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台中市府建設局指出，因凱米颱風強降雨，導致清泉崗機場軍方用地上的圍牆倒塌，其內堆放的土石流至鄰近和睦路1段，建設局於7月26日已會同軍方現勘，並於同日緊急清除路面土石完成，針對道路側溝也已派工清淤，維持排水順暢。

建設局指出，因磚牆屬軍方用地，後續由軍方進行圍牆修復；未修復完成前，為避免近期仍有降雨沖刷，將先吊放紐澤西護欄於路側圍設，維護民眾通行安全。

清水居民盼重視舊庄溪排水系統問題。 （記者張軒哲攝）

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