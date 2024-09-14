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    南台灣9/21徵逾250名大客車運將 最高領近14萬補助

    嘉義區監理所與南市府交通局等多單位9月21日上午在台南大遠百成功店舉行大客車駕駛擴大徵才，徵求逾250個駕駛職缺。（圖：嘉義區監理所提供）

    嘉義區監理所與南市府交通局等多單位9月21日上午在台南大遠百成功店舉行大客車駕駛擴大徵才，徵求逾250個駕駛職缺。（圖：嘉義區監理所提供）

    2024/09/14 22:49

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年南台灣規模最大的大客車駕駛徵才，將於9月21日上午10點在台南大遠百成功店前廣場舉行，現場設有12個徵才攤位，提供超過250個駕駛員職缺。凡透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月者，可享申請3種補助津貼，最高補助可領到近14萬元。

    3種補助津貼，包括政府補助駕駛訓練費（最高5萬923元）、訓練期間生活津貼每日915元（最高5萬1240元）；另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬9288元。

    此次活動由公路局嘉義區監理所與台南市政府交通局合辦，偕同南市府勞工局職訓就服中心、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、公路人員訓練所南部訓練中心等相關單位，邀集雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東等地區的客運業者和遊覽車公會，聯合辦理徵才、招募駕駛人才。

    嘉義區監理所長黃萬益表示，駕駛安薪，乘客也安心！公路局持續推動駕駛徵才並加碼補助，亦由各管道結合相關單位共同合作招募駕駛人才，健全客運及遊覽車產業發展，歡迎有意投入職業大客車駕駛行列的民眾，把握機會到現場洽詢！

    嘉義區監理所與南市府交通局等多單位9月21日上午在台南大遠百成功店舉行大客車駕駛擴大徵才，徵求逾250個駕駛職缺。（圖：嘉義區監理所提供）

    嘉義區監理所與南市府交通局等多單位9月21日上午在台南大遠百成功店舉行大客車駕駛擴大徵才，徵求逾250個駕駛職缺。（圖：嘉義區監理所提供）

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