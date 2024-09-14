反走填鴨教育舊路！竹苗區會考改制 引發反對連署潮

竹苗區入推會決議，國中教育會考117學年度將現行三級分制改為五級分加7積點制加1分扶助弱勢積分。國中生上課示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/09/14 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹苗區高級中等學校入學推動工作小組10日開會決議，國中教育會考自117學年度起，將現行三級分制，改為五級分加7積點制加1分扶助弱勢積分。一群學校老師認為此舉不符合義務教育理念，火速發起「反竹苗區偏遠學生成績被偷走&反走填鴨教育舊路」萬人連署行動，主張應先召開鄉鎮公聽會，補足偏鄉學校的考科師資，同時提出3點建議。

新竹縣教育局長楊郡慈回應，因應會考制度重大變革，新竹縣近年除持續落實小校轉型計畫，並規劃偏鄉學校策略聯盟區域協作，鼓勵學校共榮共好、學生就近入學。同時加速縣立高中增班增校，陳請國教署爭取國立高中釋出優先免試入學名額。此外，持續進行公私立國中小正常教學視導。並檢討偏鄉學校班級學生人數，促進師資結構完整化及班級經營精緻化。

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大新竹高中就學權益自救會認為，三級分制無法準確反映學生的實際學習成果，且分數錯置現象嚴重，發起連署呼籲明年就制；因此，入推會決議3年後實施新制，自救會並不滿意。但另一方面，改制決議卻引發學校老師反彈。

連署召集人、關西鎮富光國中老師簡文萱說，竹苗區入推會漠視偏鄉學生面臨會考科目師資嚴重不足，強行通過改制，降低了偏鄉學生積分，抹煞學生努力從待加強C進入基礎B的表現，失去扶助弱勢的社會公義；同時，此制度更加強化「考試領導教學」及「以會考問責教師」的風氣，更將使授課更侷限於紙筆評量，違背12年國教課綱全人理念與規準。

改制後將出現，偏遠學生原5B積分的20分，將降為15分，只另加1分，無法呈現總積分相同後才比的偏遠保障序位，幾乎失去公立學校的入學資格。另5B++學生積分排序會勝過3A2B，更影響2A與1A學生排序。

會考三級分本為義務教育最後3年的基本學力檢測，紙本評量更無法全面檢測課綱三面九項核心素養的培育與否，在此情形下，會考卻被教育主管與部分家長錯置了用途。

因此，他們提出4大訴求：首先，教育局處應確實輔導教學不正常化的學校；其次，應弭平城鄉區域對應會考師資的落差；三是應重開竹苗鄉鎮市公聽會，改制採共識決非表決贏；最後，入推會應遵守《公職人員利益衝突迴避法》。

簡文萱說，昨天深夜發起連署後，立即有上百人加入，也獲得縣議員羅仕琦以及關西、北埔、寶山、橫山等鄉鎮長的支持。發起連署的老師們提出3點建議，第一是參酌桃園市保九計畫，偏鄉學校簽核可打破編班人數建置，使學生得到專長授課品質；第二是研議降低偏鄉師生比，穩定偏鄉師資；第三是如採以會考計分制，應仿效高中繁星計畫，竹苗區國立與縣立高中應依比例分配入學名額給竹苗區鄉鎮市的非山非市、偏遠、特偏及極偏地區國中學生。

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