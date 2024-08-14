屏東市萬倉街路霸引關注 警方開單勸導 7天後直接清除

萬倉街盆栽佔用道路，警方開出勸導單。（記者葉永騫攝）

2024/08/14 18:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬倉街等地方道路、人行道遭民眾放盆栽等物品佔用，路霸的行為引起民眾關注，屏東警分局表示，警方每月都進行清道專案，萬倉街的盆栽佔用道路情況已開出勸導單，7天後會同屏東市公所清潔隊進行清除。

靠近屏東民族夜市位於鐵路高架橋旁的萬倉街，有住戶種植了許多盆栽佔用到道路，以避免門口被汽車停放，由於佔用的面積相當大，引發網友不滿，PO網批評屏東市無人管理，放任道路遭人佔用，並指出內埔等鄉鎮都在強力取締路霸，只有屏東市沒有動作。

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屏東警分局表示，警方每個月都進行清道專案，針對佔用道路、人行道、水溝等行為進行清除，只要民眾檢舉及警方發現就會先開出勸導單公告，要求佔用人必須先行清除盆栽等佔用物，7天後沒有清除就會同屏東市公所清潔隊直接將盆栽、佔用物搬走清除，必要時可依違反道路交通管理處罰條例第82條1項1舉發，處1200~2400元罰鍰。

屏東市公所清潔隊表示，路道一般以水溝為界，水溝以外都算是公有地，而人行道也是公有地，這些都不能堆放物品，否則都可以清除，而主管單位為警察局及環保局，清潔隊則是配合派人進行清除。

萬倉街的盆栽路霸警方要求7天清除。（記者葉永騫攝）

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