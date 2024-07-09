頭城家商邱煜恩 體育優異進台大

頭城家商排球隊員邱煜恩，錄取台大農藝系。（頭城家商提供）

2024/07/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城家商排球校隊成立僅五年，隊員數約三十人，近年征戰全國賽事亮眼，被譽為黑馬。校方鼓勵學生以優異體育成績升學，連續三年均有隊員獲台灣大學青睞，錄取農藝學系。準台大生邱煜恩分享，未來會努力精進球技，盼與二名學長繼續打球，朝國手或職業選手目標邁進。

邱煜恩就讀國華國中開始參加排球隊，高中選擇頭城家商普通科，加入校隊後，白天專注課業學習，晚上及假日專研球技。三年來，課業穩居全校第一，排球成績也大放異彩，代表宜蘭參加全國運動會室內排球男子組，榮獲第四名佳績。

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邱煜恩今年以學測成績在大學繁星管道中，錄取嘉義大學園藝學系；隨後透過優異體育成績，參加「運動成績優良學生升學輔導甄審甄試」，錄取台大農藝系。將跟隨去年及前年同樣以優體成績錄取台大農藝系的二名學長，繼續在校園並肩作戰。

邱煜恩說，練球壓力一度讓他想要放棄，但「堅持」是無價的，相信自己未來能克服困難，就讀台大後也會保持平常心，一定會更加努力，縮短與其他人的距離。

頭城家商排球隊總教練陳志達說，邱煜恩處理事情態度積極，時間管理得當。校長汪冠宏說，連續三年鼓勵學生以優體成績報考台大並錄取，未來會繼續努力，協助學子全方位發展，勇敢追夢。

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