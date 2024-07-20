台中太平表揚模範父親 冷凍廠老闆效法爸爸捐助國小40年獲獎

冷凍倉儲公司老闆李德忠（右）效法父親捐地蓋國小精神，獲選太平區模範父親。（記者黃旭磊攝）

2024/07/20 16:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區父親節表揚會今天在新天地餐廳東區店舉行，有46名模範父親及13名孝行楷模獲獎，其中，冷凍倉儲公司老闆李德忠效法父親捐地蓋國小精神，連續40年捐贈學校教育基金，他獲獎後說，「爸爸要給兒女好的生活條件」。

醫師吳光雄擔任台中南天宮主委，11年來持續捐贈弱勢生活津貼，經新吉里推薦獲選模範父親也獲鄉親讚揚。

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「良父典範、最愛爸爸」表揚大會由台中市農業局長張敬昌及太平區長許貴芳主持，民進黨立委何欣純、台中市議員蔡耀頡及張玉嬿，國民黨台中市議員黃佳恬等多人與會，區內39個里長推薦46名模範父親，張敬昌頒獎時稱讚「阿爸的愛親像山」，感謝獲獎爸爸照顧家庭還能熱心公益，給了子女最好身教。

新福里長蔡美慧5月接棒先夫李子濬里政，推薦李德忠當選模範父親，蔡美慧說，李德忠父親李阿秀是新光國小第一屆家長會長，效法父親捐地給校方當校地精神，從1980年起長期捐助新光國小績優學生獎勵金、清寒獎學金，今年退休後持續熱心公益。

71歲的李德忠說，清華大學念冷凍倉儲畢業後，投入食品加工專業、開設冷凍倉儲公司經營44年，1個兒子及2個女兒都「乖乖的」沒讓家人擔心。

李德忠受父親李阿秀身教影響，他說，父親過世前捐地給舊新光國小當校地，效法先父捐助國小績優學生獎勵金、清寒獎學金，而自己開工廠將慢慢退休，認為父親就是「給兒女好的生活條件」，讓兒女自由發揮。

南天宮主任委員吳光雄也當選模範父親，吳光雄曾被民眾黨主席柯文哲稱讚「醫師當宮廟主任委員（廟公）」，送加菜金到和平山區博屋瑪國小讓師生相當感動。吳光雄說，每年發放濟弱扶貧物資，遇有長輩、孩童、警政及弱勢單位均出錢出力，連續擔任台中南天宮主委11年間秉持仁醫仁心、熱心公益精神，持續為家庭及社會盡心力。

除了模範父親，13名孝行楷模照顧父母盡孝，體現孝順及時身體力行，許貴芳稱讚孝行事蹟讓鄉親見賢思齊，發揮社會祥和與溫馨力量。

太平區表揚46名模範父親及13名孝行楷模。（公所提供）

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