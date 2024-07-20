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議員批揚水站管線破損污水溢流林口溪 新北水利局加速搶修

新北市議員李宇翔說，林口揚水站因壓力管破損造成污水持續溢流到林口溪。（李宇翔提供）

新北市議員李宇翔說，林口揚水站因壓力管破損造成污水持續溢流到林口溪。（李宇翔提供）

2024/07/20 16:36

〔記者董冠怡／新北報導〕林口區P07污水揚水站輸送污水的壓力管破損滲漏，造成林口區忠福路、文化北路口冒水，連夜搶修。市議員李宇翔表示，污水溢流至林口溪，周邊居民抱怨臭氣薰人，他質疑市府長期漠視在地污水系統規劃釀禍，呼籲盡速修復、及時傳遞正確資訊，並提升環境品質。市府水利局代理局長宋德仁回應，已採緊急措施應對，並解釋污水溢流至林口溪的原委，持續加速搶修。

李宇翔說，市府7月16日獲報後著手處理壓力管破損問題，歷經3日仍未能解決問題，甚至無法確認是否可能導致路面掏空，令人擔憂。溢流污水已使林口溪中下游頂福地區產生惡臭，甚至有魚類死亡，且為避免路面冒水，市府選擇暫時關閉抽水機，部分污水溢流至林口溪上游的大排，民眾議論紛紛，應加強重視林口污水系統完善，同時盡早讓居民恢復正常生活。

宋德仁說明，該揚水站興建至今已逾25年，其污水輸送管線埋深約地下3米，主要是將林口地區匯集的污水，以揚水站加壓方式輸送至林口水資源回收中心。為免造成污水大量冒出造成路面塌陷，需先緊急將揚水站停機，暫採揚水站溢流緊急措施，同時立即開挖搶修，先將冒出污水就近導入污水人孔設施後，恢復揚水站抽水輸送功能，是為縮短揚水站污水溢流時間，屬於搶修工程不得已作為，已向市府環保局報備。

宋德仁強調，污水壓力管突然滲漏與自來水破管不同，自來水可以停水後修繕，但無法強制民眾不排放污水，搶修期間揚水站暫時停機，讓污水短時間內溢流至林口溪，才不會造成污水回淹上游住戶。這次破管位於交通要道，無法全面封路修繕，僅能以每3公尺長度進行管溝分段開挖探查漏水點，故而進度緩慢，目前研判該處為高強度混凝土為主，應不會有道路掏空之虞，但以防萬一，搶修完成後將進行透地雷達掃描，確保路面下方皆無掏空。

水利局補充，持續推動林口地區污水下水道系統如興建林口水資源回收中心、修繕9座污水揚水站及其收集管線，用戶接管達5萬8164戶，改善當地環境衛生。

林口揚水站破管連夜搶修。（新北水利局提供）

林口揚水站破管連夜搶修。（新北水利局提供）

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