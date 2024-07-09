宜蘭16座光電球場 8月全部啟用

羅東運動公園六座光電風雨球場昨天啟用，球友搶先體驗，新球場營造被樹林包圍的自然感。 （記者王峻祺攝）

2024/07/09 05:30

光電屋頂年平均發電量320萬度 提供734戶家庭一年用電

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭、羅東運動公園十六座籃球場，經綠能公司投資二．五億元、縣府出資近二千萬元，全新打造成為太陽能光電風雨球場，年平均發電量可達三百廿萬度，可供七三四戶家庭一年的用電量。羅東六座光電球場昨啟用，宜蘭的十座將於八月初對外開放，除了發電，民眾在雨天也能盡情打球運動。

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羅東運動公園6座 球友搶先體驗

宜蘭、羅東運動公園籃球場老舊，加上宜蘭多雨，露天沒有遮頂的球場，雨天根本無法打球。縣府二○二二年辦理兩運動公園籃球場光電屋頂標租案，由五路綠能公司投資二．五億元投入光電系統建置，從地面鋼構架起屋頂，而且要能防颱、防風及耐震。

宜蘭縣立體育場表示，十六座球場加蓋（搭起屋頂）後，連同體育館與國民運動中心光電屋頂，預估年平均發電量可達三百廿萬度，以台電收購價每度五元計算，業者概估一年有一千六百多萬元收益，要十五年才能還本，縣府與業者合約以十年為期可續約一次，依據教育部建議以收益一％作為回饋金，一年僅回饋縣府約十六萬元，十年一六六萬元。

不過，縣府強調，籃球場加蓋變成風雨球場，縣府零出資，完全由業者投入經費興建，既能發電作綠能使用，也能解決雨天打球問題，業者也能有收益，是共創三贏局面，縣府則編列兩千萬元辦理球場鋪面及燈光照明改善，已陸續分階段完工。

全天候開放 夜間照明至晚上10時

體育場場長陳冠宇說，光電球場啟用後，一年的綠能發電量，有助減碳一五○○噸的碳排放量，目前除特殊狀況，球場全天候開放，夜間照明至晚上十時。

縣府教育處長簡信斌補充，羅東六座風雨球場率先啟用，設計靈感配合周邊綠意造景，主採大地色系，藍色代表羅東運動公園的虹明湖，藏金黃象徵太陽能光電，外圍綠色則意涵廣大綠地，營造在自然中的打球氛圍，至於宜蘭十座球場預計會在下月初對外開放，也融入了宜蘭運動公園圖騰元素。

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