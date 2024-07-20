高雄淨零學院青年專班開課 證照課程最高補助萬元

環保局長張瑞琿局長鼓勵青年踏入淨零減碳領域。（市府提供）

2024/07/20 21:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市淨零學院培訓政府官員、產業界淨零減碳人才，今天推出「青年淨零能力建構專班」，並聯手經發局補助證照課程，優惠最高13000元。

高雄市為培養淨零減碳人才，去年11月成立淨零學院，迄今已經開設50堂課，超過1800人次受訓，授課對象以產業、政府官員為主，近日推出「青年學子淨零能力建構專班」，以學生為受訓練對象，報名踴躍受歡迎，為期2日今開課，中山、高科大、高大、高師大等多在地大學學生參加。

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課程鎖定高雄17所大專院校學生，包括「Tasteme惜食平台」創辦人葉柏軍首先從永續趨勢、生活轉型概念切入，再由逢甲大學周至宏教授、台北大學李育明教授，分別針對國內外法規、盤查、碳減量技術、碳交易進行講授，希望透過為期2日課程，讓青年學子了解淨零政策，以及相關產業界實務，培養未來減碳領域生力軍。

環保局長張瑞琿表示，碳盤查、碳足跡計算、永續政策規劃等碳管理職缺越來越熱門，希望透過青年學子專班的課程，讓年輕人了解淨零政策的前景以及相關實務，期能培養未來減碳領域生力軍，學院也將啟動「高中教師淨零培訓課程」，讓減碳教育向下扎根校園。

此外，環保局為了協助企業培育人才，落實公正轉型精神，聯手經發局啟動證照課程優惠、補助方案，以3日證照課程為例，3人以上團體報名，每人可享有3000元折扣。

另若是於高雄市設立公司、商業或工廠登記且經營中的事業核派現職人員，完成課程後可以向環保局申請最高1萬元補助，每公司限定1次，兩案合併使用，合計可省13000元，相當於5折以上優惠，名額有限，歡迎企業、民眾多加利用。環保局說，課程及補助詳情請上淨零學院報名網站，證照課程補助方案（https://reurl.cc/oRW1pj）查詢。

淨零學院證照課程優惠、補助方案開跑。（市府提供）

青年淨零專班講師「Tasteme惜食平台」創辦人葉柏軍強調淨零生活轉型。（市府提供）

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