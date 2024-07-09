板橋醫療園區BOT案招商 盼納兒童早療

板橋醫療園區BOT案昨辦招商座談會。（新北衛生局提供）

2024/07/09 05:30

定位中大型區域級教學醫院 年底前完成公告

〔記者董冠怡／新北報導〕為了提升醫療量能、緩解資源分配不均，新北市政府計畫整合市立聯合醫院板橋院區及周邊土地，擴建成板橋醫療園區，定位中大型區域級教學醫院，提供廿四小時急診，設置急性一般病床四九九床，昨天舉行招商座談會，民代建議挹注兒童早療資源，納入心理衛生中心，並注意停車空間及交通動線規劃。

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提供24小時急診 急性病床499床

板橋醫療園區占地一．四三公頃，腹地範圍囊括板橋聯醫、市府衛生局、板橋區衛生所、新埔立體停車場，採BOT方式辦理，初步規劃興建地下四層、地上十四層，包含衛生醫療設施與停車場等空間。

衛生局指出，將提供廿四小時急診、兒科緊急醫療服務，營運開始日起，至少須設置急性一般病床二百床，以及內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、麻醉科及放射診斷科；營運開始日起二年內，開放急性一般病床四九九床，包括兒童病房、早期療育，兒科及婦產科相關空間至少一層樓。

民進黨籍市議員黃淑君說，園區交通便利，結合行政機關及現有醫療資源，串聯鄰近的亞東、土城、三重聯醫等，未來與各醫院協力合作、互補將是重要課題，希望增加復健病床及長照醫療的廠商家數，挹注兒童及婦幼早療資源，並將心理衛生中心納入。

國民黨籍市議員劉美芳指出，板橋居民常因醫療資源問題前往台北市或跨區至新莊區就醫，園區雖然面積比土城醫院少一半，仍應妥善規劃，確保救護車行駛路線順暢，考量一般停車空間與交通動線設計，評估計畫道路開闢的優先順序，施工期間務必研擬替代方案，避免擾民。

衛生局副局長高淑真說明，板橋、新莊、樹林、土城、三峽及鶯歌所在的「西區」次醫療區域，需服務一五九萬人口，然而目前每一萬人口數的一般病床僅十八床，低於中央醫療網計畫標準的卅五床，凸顯醫療失衡，因此推動板橋醫療園區BOT案。

民代爭取復健、長照及心理衛生

高淑真表示，此案二○二一年都市計畫變更發布實施，舉辦公聽會並核定BOT可行性評估報告，二○二二年取得衛福部籌設醫院許可原則同意，去年核備先期規劃書，現已初步擬定招商要件，座談會蒐集到的意見將帶回檢視，預計今年底前公告招商文件。

交通局停車管理科長蔡柏坤補充，未來法定汽車位七○六席、機車位四二七席，實質規劃由經營團隊依醫療發展特色推動。

新北市府計畫整合市立聯合醫院板橋院區及周邊土地，擴建成板橋醫療園區，圖為完工模擬圖。（新北衛生局提供）

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