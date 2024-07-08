《倒塌釀死傷》福懋鷹架壁連座未符標準 罰30萬

職安署中區職安中心昨再次勘查後，發現工程鷹架的壁連座未符合國家標準材質及未注意施工時預期最大荷重設計。（記者李文德攝）

2024/07/08 05:30

久木公司未使用符合國家標準材質及未注意最大荷重設計

〔記者李文德／雲林報導〕雲林斗六市「福懋科技公司」第五期新建廠房工程，前天疑因風雨過大，致鷹架倒塌，釀成兩死三傷慘劇。職安署中區職安中心昨天再到現場勘查，發現工程鷹架「壁連座」，並未使用符合國家標準材質，加上未注意施工時預期最大荷重設計，對承攬工程的久木營造有限公司開罰最高卅萬元罰金。

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報告出爐後 轉偵字案偵辦

職安中心主任李文進表示，連結施工架及模板的壁連座，初步看來是使用一般鋼管，並未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，且未注意施工時預期最大荷重設計，因而釀成意外，依職安法第六條第一項規定，開罰久木營造公司最高卅萬元罰金，至於是否涉及過失致死，後續將由檢方偵辦。

雲林地檢署表示，前晚派檢察官到現場調查，昨天安排相驗，暫列相字案調查，待職安署完整報告出爐後釐清案情，全案轉偵字案偵辦。

此次意外釀成兩死三傷慘劇，其中卅六歲張男頭顱破裂當場死亡，四十六歲柯女頭部重傷，送醫不治。另有張女、趙女、左女受傷送醫治療。張女是福懋興業員工，另四人是福懋科技員工。

檢方續查是否涉及過失致死

死者柯女丈夫劉男昨受訪時哀痛說，妻子從中國福建省嫁來台廿多年，兩人育有三名兒女，她辛勞上班工作，下班操持家務，本月九日是妻子的生日，不料竟發生不幸，讓人無法接受。

劉男說，很多福懋科技員工每天上下班都從工地旁門口進出，該工地架設七樓高鷹架，加上這幾日天氣不穩，原就有危險，現場沒有安全設施，事發時風雨交加，公司卻未防範未然，由保全指引員工繞道或阻止從該處經過，才釀成此不幸意外。

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