《倒塌釀死傷》福懋鷹架壁連座未符標準 罰30萬
2024/07/08 05:30
久木公司未使用符合國家標準材質及未注意最大荷重設計
〔記者李文德／雲林報導〕雲林斗六市「福懋科技公司」第五期新建廠房工程，前天疑因風雨過大，致鷹架倒塌，釀成兩死三傷慘劇。職安署中區職安中心昨天再到現場勘查，發現工程鷹架「壁連座」，並未使用符合國家標準材質，加上未注意施工時預期最大荷重設計，對承攬工程的久木營造有限公司開罰最高卅萬元罰金。
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報告出爐後 轉偵字案偵辦
職安中心主任李文進表示，連結施工架及模板的壁連座，初步看來是使用一般鋼管，並未使用符合國家標準的CNS4750鍍芯鋼管，且未注意施工時預期最大荷重設計，因而釀成意外，依職安法第六條第一項規定，開罰久木營造公司最高卅萬元罰金，至於是否涉及過失致死，後續將由檢方偵辦。
雲林地檢署表示，前晚派檢察官到現場調查，昨天安排相驗，暫列相字案調查，待職安署完整報告出爐後釐清案情，全案轉偵字案偵辦。
此次意外釀成兩死三傷慘劇，其中卅六歲張男頭顱破裂當場死亡，四十六歲柯女頭部重傷，送醫不治。另有張女、趙女、左女受傷送醫治療。張女是福懋興業員工，另四人是福懋科技員工。
檢方續查是否涉及過失致死
死者柯女丈夫劉男昨受訪時哀痛說，妻子從中國福建省嫁來台廿多年，兩人育有三名兒女，她辛勞上班工作，下班操持家務，本月九日是妻子的生日，不料竟發生不幸，讓人無法接受。
劉男說，很多福懋科技員工每天上下班都從工地旁門口進出，該工地架設七樓高鷹架，加上這幾日天氣不穩，原就有危險，現場沒有安全設施，事發時風雨交加，公司卻未防範未然，由保全指引員工繞道或阻止從該處經過，才釀成此不幸意外。