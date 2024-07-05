復興水蜜桃公主選拔 6日登場

得過金曲獎和金音獎的原住民歌手Matzka，暌違七年，六日將再度上拉拉山參加水蜜桃之夜演出。 （資料照，記者李容萍攝）

2024/07/05 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區公所推廣原鄉優質水蜜桃，將於本月六日在上巴陵停車場舉辦「水蜜桃之夜」及「水蜜桃公主」選拔，連串的節目從下午一點開始，晚間七點五十分邀請金曲獎、金音獎得主原住民歌手Matzka和從選秀節目走紅的歌手「吱吱」郭芝呤接力演唱，這是Matzka暌違七年再度參加水蜜桃之夜演出，要將活動熱度推到最高點、嗨翻拉拉山。

復興區長蘇佐璽表示，今年活動以「七桃一夏，復興水MOMO」為主題，水蜜桃評鑑參賽標準為八粒裝，需達三斤四兩以上，活動焦點的水蜜桃公主選拔，參選八位佳麗年齡從十六歲至卅歲不等；活動現場攤販消費滿額可兌換限量水蜜桃冰沙或DIY手作體驗，民眾現場打卡上傳社群軟體，可獲活動專屬小禮物。

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另外，農業部林業及自然保育署新竹分署感謝遊客對拉拉山國家森林遊樂區解說導覽活動的支持與喜愛，即日起至十月卅一日，只要在拉拉山生態旅遊粉絲專頁按讚，並在抽獎活動貼文下方留言「一起去拉拉山看巨木！」同時「Tag三位朋友」，再分享該則貼文至個人動態，並設為公開狀態，完成以上流程可獲得抽獎資格，月月抽出五名幸運兒，可獲拉拉山雲霧限定的R’ra山系運動長巾或檜木沁涼對杯。

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