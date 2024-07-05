《高雄》疏散輕軌大順路交通 龍德東路通車

與輕軌大順路段平行的龍德東路昨日正式通車。（記者王榮祥攝）

2024/07/05 05:30

全長350公尺、雙向各一快一混和車道 估移轉28%車流量

〔記者王榮祥／高雄報導〕與高雄輕軌大順路段平行的「龍德東路」昨天正式通車，將與龍德新橋、龍德新路串連成東西向新路，串接博愛、自由、民族等南北要道，完善周邊路網。高市副市長林欽榮表示，可移轉大順路廿八％的車流。

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東西向的龍德東路全長三百五十公尺，西接河堤南路與龍德新橋、東至民族路，與龍德新橋、龍德新路被規劃為輕軌大順路段（東西向）替代道路，路寬廿六公尺，雙向各一快一混和車道，還有三公尺寬人行道與兩公尺寬植栽區。

全新東西向道路 串接博愛等南北要道

高市地政局說明，龍德東路屬一○七期公辦重劃區項目之一，道路周邊原屬「乙種工業區」透過公辦重劃為特定商業專用區，並規劃綠地、停車場，地下更設計滯洪箱涵，整個重劃區面積三．七六公頃，商業土地二．二四公頃，整體重劃進度八十四．七%，預計今年底前完工。

林欽榮表示，龍德東路銜接年初啟用的龍德新橋，與龍德新路及新闢的新德路南側道路，打造出一條全新東西向道路，將博愛、自由與民族路這三條南北向重要幹道串接成完整路網，快速疏導區內義享天地Ａ館、好市多大順店、與即將完工的義享天地Ｂ館繁忙車潮。

解決塞車疑慮 議長肯定完成不可能任務

他引述交通局估算，龍德東路啟用後，可移轉大順路高達廿八％車流量，讓大順路沿線路口績效由原先Ｆ級提升至Ｄ級，會讓市民很有感。

議長康裕成昨也應邀出席通車典禮，她形容龍德東路完工通車是一項「不可能任務」，不但解決輕軌引發的塞車疑慮、帶動市區發展，也讓大高雄成為台灣最棒、最有魅力的城市。

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