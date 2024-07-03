水上車輛基地決標 續推車站大平台

嘉市鐵路高架化，可望解決平交道阻礙交通問題。（記者王善嬿攝）

2024/07/03 05:30

加速嘉市鐵路高架化最後一塊拼圖 預計2028年4月完工

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案，上月初由根基營造股份有限公司標得，為加速嘉市鐵路高架化完工的最後一塊拼圖。交通部鐵道局表示，本標案之前因用地取得花較長時間，又因應物價上漲修正計畫，今年四月獲行政院核定上網招標，總工程經費約七十億元，根基營造得標後於上月卅日開工，預計二○二八年四月完工。

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工程經費約70億 6/30已開工

鐵道局說，水上車輛基地面積約廿二．二五公頃，相當於廿二座足球場，基地內股道配置共廿九股道，包含留置線、檢修線及洗車線等；基地內建築十五棟，涵蓋辦公大樓、檢修廠、車體工廠、倉儲區及變電站等多功能設施，且新闢路寬八公尺外環道，強化區域間交通聯繫，進一步提昇當地交通便利性。

此外，基地內規劃國土保育區域，建造花園漫步道、森林停車場、活動綠帶和生態綠地，兼顧交通運輸、環境保護與地方發展，更是加速嘉市鐵路高架化完工最後一塊拼圖。

地方盼同步改善水上交通

水上鄉長林緗亭說，嘉市鐵路高架化工程如火如荼進行，水上產業園區蓄勢待發，水上鄉鬧區受平交道阻隔，日後塞車情形恐加劇，希望縣府儘快推動「水上車站大平台可行性研究案」，以改善當地交通。

立委蔡易餘指出，水上車輛基地工程決標時，鐵道局承諾將一併改善週邊道路交通及排水，若水上車站大平台計畫進度能與嘉市鐵路高架化銜接，將有效改善水上交通問題，希望縣府儘速推動。

縣府經濟發展處回應表示，水上車站大平台可行性研究案於去年九月五日函報交通部審查，將依交通部彙整相關單位審查意見，修正提報計畫書，縣府持續推動中；鐵道局亦將於明天召開研商會議，討論辦理可行性。

水上車輛基地（虛線處）決標，加速嘉市鐵路高架化。（取自鐵道局臉書）

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