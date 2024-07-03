中研院士行為準則 禁造假7項

中研院院士會議發言人伍焜玉（右）與院士行為準則工作小組召集人吳玉山說明通過的院士行為準則。（記者楊媛婷攝）

2024/07/03 05:30

屬終身榮譽職 違規無懲處

〔記者楊媛婷／台北報導〕「中研院院士行為準則」草案歷經近五年討論，終在第卅五次院士會議表決通過，院士會議發言人伍焜玉表示，待行政程序完備後即施行；院士行為準則工作小組召集人吳玉山表示，該準則是宣示希望院士可符合社會期待，無懲處標準。

世界多國的科學院都有提出約束院士不得性騷、洩密、違反學術道德等，中研院於二○二二年首度於院士會議討論院士行為準則草案，昨下午的議程再度討論，現場有超過一百廿名院士出席，超過半數贊成後通過。

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該行為準則共七條，含院士應秉持學術自由精神、善盡社會責任；研究不可有造假、抄襲；在專業領域活動時，應避免歧視、騷擾、霸凌；在院士會議審議投票，應保密；若要公開提出看法，應避免讓外界誤以為是中研院立場；應遵守學術研究規範等。

該準則並無懲處標準，吳玉山表示，依「中研院組織法」規定，院士為終身榮譽職，院士違規不會剝奪頭銜；伍焜玉補充，院士違規無懲處並不特別，以諾貝爾獎為例，得主有不當行為時，也不會追回獎項。

吳玉山說明，準則參考美國國家科學院、英國皇家科學院、日本國家科學院，通過原因在於經蒐集大量資料與基礎討論；伍焜玉表示，討論過程氣氛平和，若有不同意見都立刻現場表決。

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