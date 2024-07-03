宜蘭寂寞派出所活化 原民會允會勘

思源派出所位在宜蘭及台中交界處的偏遠山區，裁撤後長期閒置，原民會允諾會勘活化地方觀光。（資料照）

2024/07/03 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉思源派出所一九九七年裁撤後，寒冬期間被白雪包圍，寂靜特殊氛圍被稱是「寂寞派出所」，立委陳俊宇力促活化振興原鄉觀光，原住民族委員會允諾辦理會勘。縣府對此樂見其成，並指去年已委託顧問公司規劃，預計今年底完成前期規劃。

立委陳俊宇爭取 振興原鄉觀光

陳俊宇說，宜蘭大同鄉和台中市交界處的思源埡口，是宜蘭最容易抵達的賞雪場域之一，又鄰近武陵農場及熱門山徑登山口，當地的思源派出所已經裁撤廿七年，每到賞雪季節，便成為熱門景點，但附近缺乏規劃常造成交通混亂。

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思源派出所舊址位在原住民族傳統領域，根據原住民族基本法第廿一條規定，必須取得原住民族或部落同意參與才能整頓，陳俊宇期望原民會助一臂之力，讓思源啞口不僅是冬季賞雪勝地，也能推動資源永續經營，帶動地方繁榮。

縣府：預計年底完成前期規劃

原民會副主委鍾興華回應，將在一個月內彙整資料，與宜蘭縣政府、大同鄉公所共同會勘，朝活化地方及振興原鄉觀光方向努力。大同鄉地方人士希望「寂寞派出所」變成新的觀光亮點。

縣府工旅處表示，去年召開二次思源派出所建物及周邊景觀植栽規劃可行性研商會議，同步委託顧問公司規劃，預計今年底完成前期規劃，明年向交通部觀光署爭取經費補助，樂觀原民會一起投入。

工旅處指出，針對周邊規劃設計，在符合造林使用及依保安林地設施使用規定前提下，後續向農業部林業保育署申請許可，營造冬天賞雪、春天賞櫻、夏天與秋天賞景，同時整修建物、植栽綠美化、施作停車空間等設施。

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