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桃園創意賽集點子 開發智慧客語學習

2024/07/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「多認識一種語言，就多一種能力！」市府客家事務局推動客語傳承，不僅客家族群，也放眼一般民眾，希望以多元化方式提供學習資源，目前正籌辦黑客松競賽，盼能蒐集各方的好點子，導入開發智慧客語學習系統，營造更多元的客語學習管道。

客家局規劃，今年將推出黑客松競賽提案計畫，先對外徵集點子，主要以大專院校學生為對象，希望透過較具創新能力的青年提出如何學習客語的想法，為客語學習注入新意；另，技術部分也會同步徵集，不限對象，只要具備開發客語學習系統的技術，都能參與，而客語學習系統也不設限手機APP，可依各方的想法及技術，開發各類型客語學習系統。

客家局說，考量一般人不太會因為有客語認證而去學習客語，因此希望運用科技方法，蒐集各方想法開發更簡單的學習系統，讓一般人可藉此學習日常生活容易應用的客語詞彙，擴增客語學習族群。

客家局長范姜泰基表示，多認識一種語言及其背後蘊藏的文化內涵，就多一種能力，也能為自己的生涯發展帶來更多可能性，期盼民眾不分年齡、不分族群，都能透過學習客語而親近客家，喜愛客家。

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