桃園乙未文化季週末揭幕 復刻補給車吸睛

紀念音樂會將在乙未之環水池上進行。（客家局提供）

2024/07/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局在六日（週六）至廿七日將舉辦「義勇祭─二○二四乙未客家戰役文化季」活動，本週六晚間七點率先在平鎮區乙未保台紀念公園舉辦紀念音樂會，結合音樂、舞蹈，演繹乙未戰役的情感和意義，後續推出夏日庄頭營隊、走讀活動，邀請民眾走訪桃園各地歷史軌跡，活動還能看到「義民物資補給車」展售在地特色產品。

義勇祭由紀念音樂會打頭陣

一八九五乙未戰役是先民自發組織義勇軍隊抵抗日軍，桃園當時有大湳尾、安平鎮、龍潭陂及大嵙崁等戰役。客家局長范姜泰基表示，今年乙未戰役紀念活動以「義勇祭」為主題，強調當年先民保鄉衛土的「義魄」及「忠勇」精神，本週六晚上七點的紀念音樂會，邀請「龍潭愛樂管弦樂團」及「山城藝造」，展演音樂、舞蹈緬懷先民。

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補給車上擺滿客庄農特產品

客家局說，活動亮點為木作的「義民物資補給車」，復刻先民推著補給車，運送物資給前線義勇軍，補給車上擺放黑豆茶、蕗蕎梅干菜、蘿蔔乾、龍德米、仙草料理包、東方美人茶、等桃園客庄的農特產品。

第二亮點為廿七日的「義勇再出發─城市走讀」活動，號召兩百名民眾重現當年戰役補給隊，從一八九五乙未保台紀念公園走至鎮興里社區劇場，觀賞乙未戰役主題話劇，再搭乘專車回乙未公園欣賞水上劇場紀念儀式，不同過往傳統上香祭祀，此次紀念儀式結合音樂、舞蹈，並安排民眾點燈，以藝術形式呈現，現場還有市集攤位、實境闖關、水上劇場等活動。

木作的「義民物資補給車」，復刻戰場概念，擺上客庄農特產品。（客家局提供）

「義勇小巴士—戰場走讀」13日、25日將拜訪獨立書店「晴耕雨讀」。（洪毓穗提供）

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