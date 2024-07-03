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《高雄》台積電P1廠見雛形 市府估年底完工

搭捷運過R17世運站到R19楠梓科技園區站間，就能看到台積電高雄P1廠鋼構已近完成。（擷自高雄好過日臉書）

搭捷運過R17世運站到R19楠梓科技園區站間，就能看到台積電高雄P1廠鋼構已近完成。（擷自高雄好過日臉書）

2024/07/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠第一座P1晶圓廠，目前鋼骨架構快速搭建中，搭捷運就可看到一座巨大廠房浮現在半屏山腳下，鋼構已近完成，預計今年底裝機，明年量產。

賴清德總統日前參加捷運岡山車站通車典禮時，稱台灣產業將扭轉過去重北輕南面貌，未來「最先進產業」將轉往中南部發展。

搭捷運即可見半屏山下巨大廠房

其中所指「最先進產業」就是位於楠梓產業園區的台積電高雄廠，第一座P1廠正如期施工中，第二座P2廠雜項執照，高市府也已核發給台積電；近期第三座廠的土地變更也獲通過，將可進一步帶動高雄地方經濟繁榮。

近來搭捷運經過R17世運站到R19楠梓科技園區站間，已可看到一座巨大廠房浮現在半屏山腳下，這就是鋼構接近完成的台積電高雄P1廠，也是世界第二座二奈米製程廠。

臉書粉專「高雄好過日」點出其中關鍵，市長陳其邁上任後，調整計畫把楠梓產業園區土壤整治，從二○三三年完成提前到二○二三年中，就先交地給台積電，並全力施工，搶先在二○二二年五月完成交地，讓台積電在先進製程的調控上，多了很大彈性，最終從成熟製程改為先進製程。

第三廠擴建環評過關 市府只花5個月

今年台積電再次宣布高雄將擴建第三廠，從台積電釋出計畫，到高雄把水電土地全都準備好，讓都審、環評過關，只花了五個月，高效率讓高雄爭取到更多的投資。

高市府表示，台積電P1廠預定今年硬體完工，明年量產；P2廠已申請開工，市府會提供相關協助，滿足台積電在水電供應無虞，估計約有一千五百名員工陸續進駐，大部分是高雄子弟；以目前園區的土地評估，台積電高雄廠規模最多可達五座晶圓廠。

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