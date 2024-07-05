罕見冰雹災害重創南投仁愛高山蔬菜 農業部公告現金救助地區

罕見長達近半小時的冰雹，讓農民的菜園覆蓋宛如秋冬的雪白霜雪。（民眾提供）

2024/07/05 15:24

〔記者佟振國／南投報導〕上月26日午後南投縣仁愛鄉翠華村華崗部落遭逢嚴重冰雹災害，導致已經成熟即將採收的高麗菜、菠菜、青蒜，合計近百公頃遭重創，根莖、菜葉被冰雹砸爛，農民欲哭無淚，農業部今（5）日則是依農業天然災害救助辦法，公告冰雹災害現金救助地區，菠菜每公頃2萬9000元、甘籃（高麗菜）每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元，符合相關要件農民於7月6日至15日向仁愛鄉公所申請，假日也照常受理。

仁愛鄉翠華村翠巒、華崗部落為夏季蔬菜重要產區，但6月26日午後雷陣雨伴隨罕見長達近半個小時的冰雹，雨後的菜園宛如冬季覆蓋一層霜雪，陸續成熟可收成的菠菜、高麗菜、青蒜等作物被冰雹砸爛，初估逾百公頃的蔬菜受災，災情與農民損失相當慘重。

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經農會、公所、縣府進一步協助農民勘查災損，其中高麗菜受災80公頃、菠菜15公頃及青蒜10公頃，合計105公頃，呈報農業部申請農業天然災害現金救助，今天農業部正式核定公告仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段為農業天然災害現金救助地區，菠菜每公頃2萬9000元、甘藍（高麗菜）每公頃4萬1000元、青蒜每公頃4萬6000元。

符合相關要件農民可於7月6日（週六）至7月15日（週一）檢附相關資料至仁愛鄉公所辦理登記，假日仍照常受理，農民要注意申請時間。

仁愛鄉翠華村6月26日午後雷陣雨伴隨冰雹重創當地夏季蔬菜，菠菜、高麗菜、青蒜被冰雹砸爛。（民眾提供）

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