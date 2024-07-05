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40餘企業與善心者集資近10萬元、白米 捐助南市北家扶弱勢生

南市議員李啓維邀集企業、善心人士共40餘人，合力捐助逾千包白米及近10萬元獎助學金給北家扶。（圖由李啟維提供）

南市議員李啓維邀集企業、善心人士共40餘人，合力捐助逾千包白米及近10萬元獎助學金給北家扶。（圖由李啟維提供）

2024/07/05 15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市北家扶中心推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，南市議員李啓維邀集企業、善心人士共40餘人，合力捐助逾千包白米及近10萬元獎助學金給北家扶，今天上午舉行捐贈儀式，由南市北家扶主任李桂平代表受贈。

李啓維表示，參與集資捐贈的善心人士，都是平常默默助人的小市民及台南在地的公司行號，希望藉由眾人之力，積沙成塔，將小錢發揮到最大的效益，幫助社會最需要幫助的人。

北家扶主任李桂平說，北家扶「助學希望工程」，希望集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，本學期預計需要籌措613萬元助學金，協助近320位高中職大專生，及500名中小學生繼續完成升學夢想。

捐助獎助學金部分，萱華工業公司捐款2萬元；楊翼寧、夏海波各捐款5千元；寶達香企業公司、宏華瀘水器材公司、歐維氏企業社、天天買商行、亞戴爾設計工作室、慈健經絡整療中心、吳俊德、林淑萍、余櫻柳、馬弘桓、劉賢杰、吳紅靜、許吳紅姑、楊桂榮、黄清棗、劉羽甯、鄭葉、陳淑英、退休書記官潘敏捷各捐款2千元，共計7萬元。另外，歐怡廷、歐怡伶、葉宇祥、趙品灃、陳建均、郭俐旻等人捐款2萬6600元。全部總共9萬6600元。

白米的部分，包括善心人士曾子容、歐怡君、洪益鈞、洪珮誼各捐贈三好祈福米20包；洪孫春、洪奕杉各捐30包；紹光實業公司、黄曉姸、黄紹村、黄紹宏、劉昆霖、許惇涵各捐100包，共計三好祈福米740包。另外，黄瓊慧、戴惠英、李水木、顏子斌、趙尚喆、歐國清、買湘瑩、黄秋華等人共捐贈三好祈福米共計338包（每包重2公斤）。全部總計1078包米共重2156公斤。

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