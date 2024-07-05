高雄旗山殯儀館公聽會 反對贊成派對峙叫囂、殯葬處長估2028年完工

旗山區殯儀館規畫公聽會，今天上午在旗山公所舉辦，會場湧入數百人、擠得水洩不通。（記者蘇福男攝）

2024/07/05 15:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市旗山區殯儀館規劃案延宕10多年，市府殯葬處今天舉辦公聽會，公布預定地位於現有公立納骨堂對面空地，強調不會設火化場，由於地點緊鄰旗山糖廠，旗尾地區居民當場炸鍋，指殯儀館會影響當地觀光、交通，並與贊成派當場對峙叫囂，場面一度火爆。

殯葬處長黃中中表示，此案已討論多年，今天公聽會贊成意見多於反對，會納入各方意見，若時程進行順利，預計2028年可完工。

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旗山、美濃等9區未設殯儀館和火化場，居民多在住家旁馬路搭棚子辦喪事，或前往仁武、覆鼎金和屏東高樹等地殯儀館治喪，往返奔波十分不便。

早在10幾年前縣市合併之前，旗山就有地方人士倡議興建殯儀館，但遭到居民反對，縣府將中央補助經費移作興建橋頭殯儀館。

殯葬處今天上午10點在旗山公所舉辦「旗山殯儀館興建、營運及移轉案」公聽會，會場湧入數百人、擠得水洩不通，大批警力到場維持秩序。

規劃單位簡報指出，殯儀館預定地面積約1.7公頃，全部為市有特農區殯葬用地，南側為旗山區多元化葬法生命園區（納骨堂），目前為閒置空地，該處民宅少、距離至少500公尺，免辦水保、環評。

殯儀館設施包括冷凍室、化妝入殮室、退冰室、往生室、停柩室、解剖室、法醫室、大廳、禮廳靈堂、家屬休息區等，並規畫500個停車格位，強調將要求殯葬車隊使用現有的納骨塔、樹葬園區道路，避開外圍交通要道。

反對派旗尾居民群情激憤指出，政府花大筆預算發展旗山糖廠觀光，卻又要設殯儀館嚇跑遊客，殯儀館是9區民眾共同使用，不一定要蓋在旗山，況且目前假日國10末端已常塞車，再設殯儀館當地交通將更混亂。

持贊成立場的上洲里長柯瑞斌等人則認為，時代已改變，在路邊搭帳棚治喪已不合時宜，應給死者隆重尊嚴的告別式，他並舉市立殯儀館離澄清湖很近為例，指觀光並不受影響，地方議員林富寶和林義迪也持贊成立場。

議員朱信強則認為，此案僅針對旗山區或旗美9區12萬人的使用目的，定義不明、規畫也不夠明確，希望另覓他處，規畫可涵蓋火化場等全套設施的一條龍殯葬服務。

反對在當地興建殯儀館的旗尾地區居民，與贊成者對峙叫囂，場面一度火爆。（記者蘇福男攝）

高市府殯葬處今天舉辦旗山區殯儀館規畫公聽會，公布預定地位於現有公立納骨堂對面空地，強調不會設火化場。（記者蘇福男攝）

旗山區殯儀館預定地（照片中遠處樹林）面積約1.7公頃，目前為閒置空地。（記者蘇福男攝）

旗山區殯儀館位置圖。（記者蘇福男翻攝）

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