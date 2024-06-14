反濫權、護民主 綠營明宣講

民進黨南市黨部在台南市議會民進黨團召開「反濫權、護民主」記者會。（記者蔡文居攝）

2024/06/14 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨及民眾黨聯手通過所謂「國會改革」法案，被批國會擴權、濫權，民進黨下動員令辦基層說明會訴諸民意。台南場將於十五日（六）在東區關帝殿舉行。民進黨南市黨部主委郭國文表示，除了台南六席立委外，包括立法院黨民進黨團幹事長吳思瑤、社民黨北市議員苗博雅及民進黨發言人吳崢將南下出席宣講。

立法院三讀通過的國會改革法案，行政院決定提覆議案，藍、綠兩黨都宣布將於本月十五日在總統賴清德本命區台南市動員舉辦宣講說明會。民進黨南市黨部昨天在台南市議會民進黨團召開「反濫權、護民主」記者會，包括黨部主委郭國文、副議長林志展、民進黨團總召陳秋宏等黨團成員廿多人出席。

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郭國文表示，國民黨與民眾黨不顧程序正義，也無視立院公民青鳥行動十萬人冒雨抗爭，強行修法擴權。不僅侵害行政權、監察權及司法權，也嚴重侵害人民的權益，是標準的違憲惡法，目前行政院已提覆議，後續將如何因應，民進黨將在這場座談會向鄉親報告。活動現場預計會發放紀念文宣品，也會在臉書社群進行現場直播。

郭國文說，「反濫權、護民主」宣講，活動將於週六下午四時在東區關帝廳前廣場，估計當天會有上千人參加。

另外，國民黨也將於十五日在台南市東區龍山社區活動中心旁三角公園舉辦「挺改革」台南場說明會，兩陣營都選在同一天且同在東區，相互拚場較勁的意味濃厚。

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