苗栗市長補選 國民黨余文忠勝出

苗栗市長補選，余文忠勝出。（記者蔡政珉攝）

2024/04/14 05:30

〔記者張勳騰、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗市長補選昨進行投開票，由民進黨徐筱菁、國民黨余文忠及無黨籍林志豪三人對決；開票結果，余文忠獲一萬二千九百五十票、徐筱菁六千九百零五票、林志豪一千零四十九票，由余文忠當選（見左圖，記者蔡政珉攝），投票率僅廿九．三六％，不到三成。

投票率不到3成

苗栗市長補選，選舉人數為七萬一千七百九十人，共設六十九個投開票所，昨天各投開票所都相當冷清，並未出現排隊人潮，因投票率不到三成，苗栗市公所選務中心約在一個小時就完成全部計票作業。開票結果，由國民黨余文忠勝出。

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一小時就完成計票

余文忠感謝苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、陳超明、議長李文斌、副議長張淑芬、前縣長徐耀昌、劉政鴻及苗栗市代與里長等人支持、力挺。

余文忠表示，不少支持者因在外工作，無法回鄉投票，從選舉投票率不到三成可以發現不在籍投票的重要性；而任期約剩二年半，他會將一天當二天用，努力推動苗栗市政，來感謝苗栗市民的肯定。

徐筱菁受訪時感謝支持、信任及認同她的選民，她會再更加油、努力，她說，苗栗縣藍大於綠，苗栗市為艱困中艱困的選區，敗選原因基本盤佔了很大因素，民進黨將再蹲點再蹲點，讓民眾更信任。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富指出，希望中央提供更多資源，讓地方黨公職人員深耕基層，一票一票累積，才能扭轉民進黨在苗栗市乃至苗栗縣的局勢。

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