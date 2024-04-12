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（台南）台江文化季明登場 「百足好神」大偶遊行

「無獨有偶工作室劇團」與在地民眾、學生共同打造遊行大偶「百足好神」，是今年台江文化季一大亮點。（文化局提供）

「無獨有偶工作室劇團」與在地民眾、學生共同打造遊行大偶「百足好神」，是今年台江文化季一大亮點。（文化局提供）

2024/04/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年邁入第十五屆的台江文化季，以「潮台江，滿海味」為主題將於十三日登場，推出包括大偶遊行、文創市集、街頭偶戲秀等系列活動，其中「百足好神」大偶更結合公民參與，帶給觀眾滿滿的台江味。

學生、居民合力手工製作完成

今年台江文化季必看亮點，「無獨有偶工作室劇團」與在地民眾、學生，共創打造遊行大偶「百足好神」，並合力演出由日本偶戲大師沢則行（Nori Sawa）編導的全新劇碼《男孩、蜈蚣與洪水》，訴說古台江地區居民勇敢對抗大水的故事。

發想自蜈蚣陣 將演出抗水故事

「百足好神」大偶由沢則行從傳統藝陣「蜈蚣陣」汲取靈感，精巧設計，在無獨有偶劇團與在地南新國中、顯宮國小、九份子國中小、麻豆國中學生及台江社區民眾接力手工製作下，最後將由廿多位操偶演員，在台江文化季中演出台江故事。

文化局長謝仕淵表示，今年文化季恰逢台江文化中心開館五週年，是文化局與台南社大台江分校，合作推動由下而上文化工作的重要里程碑。劇團和在地學子、民眾攜手共創大偶的過程，也凸顯台江文化季「公私協力」與「藝術共創」的核心精神。

無獨有偶工作室劇團是台江文化中心駐館團隊，不僅在今年台灣燈會中擔任踩街遊行的製作團隊，也進駐安佃國小、九份子國中小、顯宮國小、安慶國小及海東國小，將充滿台江在地文史創意轉化製作成故事屋。今年文化季戶外偶劇演出，即串聯在地民眾、學校及社大師生，共同演出家鄉故事。

今年台江文化季從四月到六月，將帶來十八場演出活動、三個室內展覽及兒童親子活動，活動詳情可上「台江文化中心」官網。

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