帶身障者泳渡日月潭 正向樂觀 張寶菊獲選模範母親

新北市長侯友宜（中）拜訪年度模範母親張寶菊（右），欣賞她的藝術作品。（記者翁聿煌攝）

2024/04/11 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕母親節快到了，新北市長侯友宜昨天到永和區向獲選今年度模範母親代表的張寶菊祝賀，她自幼因小兒麻痺導致右腳行動不便，但她沒有怨天尤人，反而以身作則，用積極正向的態度教導女兒，並克服困難考取游泳教練證，帶領身心障礙者體會泳渡日月潭的樂趣。

小兒麻痺擁游泳教練證 以身作則教導女兒

今年六十三歲的張寶菊，自幼患小兒麻痺，總是保持樂觀開朗個性，張寶菊重視子女教育，儘管工作繁忙依舊自行指導女兒功課，並且天天為家人準備三餐，小女兒加入游泳校隊後，她也受到激勵，加入新北市身心障礙游泳協會學游泳，她現在同時擁有游泳教練證和潛水證照。

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張寶菊並教導唐寶寶、自閉症患者及多重障礙等身心障礙學員游泳，每年還會帶領著視障學員泳渡日月潭，每年暑假會和協會夥伴一同潛水清潔海底垃圾，維護海洋生態。

今年新北市模範母親共有五十五人，包括賴劉清玉、李碧霞、謝陳卻、林腰、顏雙盆、陳玉女、蔡廖寶珠、陳盧春美、吳好、羅白富子、楊蕊華、陳玉女、鄭足、劉郭阿美、魏高美玉、陳許妹、謝欣穎、李家華、陳美均、謝張秀足、錢笑、李奉春、游黃彩霞、陳美雲、黃許美女、林王寶、張玉玲、鄭夙真、曾春菊、林月霞、鄭林阿春、王湘汝、陳張碧珠、陳鳳英、洪水金、謝仁妹、周林富秀、陳廖澄枝、周陳曼玉、王麗華、林惠芬、李中偉、賴王阿幼、林劉度妹、劉國梅、葉雪勤、張寶菊、楊碧桃、蔡錦貴、林芳竹、黃齡瑩、劉實、林月霞、王冠陵及徐梅蘭。

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