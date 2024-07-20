高雄青少年創意機器人競賽 181支隊伍競逐世界賽門票

高雄市青少年創意機器人競賽今（20）日在三民高中舉辦，獲勝隊伍將可參與全國賽選拔，爭取11月在土耳其舉辦的WRO機器人世界賽門票。（高雄市教育局提供）

2024/07/20 12:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2024高雄市青少年創意機器人競賽」今（20）日在三民高中登場，全市181支隊伍、461名學生參賽交流，獲晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取11月在土耳其舉辦的WRO機器人世界賽門票。

創意機器人競賽分為智慧機器人組（競速賽、創意賽）、輪型機器人組（創意軌道挑戰賽、相撲賽）及聯盟機器人組。「智慧機器人組」配合國際奧林匹克機器人大賽（World Robot Olympiad, WRO）今年主辦國土耳其，設定主題「地球聯盟」，透過「永續農場」（國小組）、「綠色城市」（國中組）、「大自然的力量」（高中組）等題目，選手們需設計幫助人們永續生活和自然災害共存的機器人。

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「輪型機器人創意軌道賽」是藉由多變化軌道排列組合，讓學生透過靈活思考與發揮團隊合作默契完成任務；「聯盟機器人組」則讓選手透過動手製作自己的金屬機器人，運用手動遙控技巧考驗與聯盟隊友的戰略團隊合作。

競賽過程考驗學生的程式撰寫與機器人組合，必須完美挑戰各個關卡，包括從農莊運送雞蛋、回收廚餘，協助道路鏟土，同時不能碰觸到其他無關設施，參賽學生賽前不斷修正，正確無誤完成挑戰。

教育局主秘歐素雯表示，教育局積極推廣機器人教育，鼓勵培養學生科技創作能力及高層次問題解決能力，今年高雄市學生在很多國際競賽也大放異彩，包括龍華國小、林園國小及七賢國中等校學生去年代表台灣參加「澳洲世界機器人競賽」、「RoboRave國際機器人大賽」及「WRO國際奧林匹亞機器人世界賽」均榮獲佳績。

機器人競賽考驗學生的程式撰寫與機器人組合的能力。（高雄市教育局提供）

學生於賽前練習和測試。（高雄市教育局提供）

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