為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄青少年創意機器人競賽 181支隊伍競逐世界賽門票

高雄市青少年創意機器人競賽今（20）日在三民高中舉辦，獲勝隊伍將可參與全國賽選拔，爭取11月在土耳其舉辦的WRO機器人世界賽門票。（高雄市教育局提供）

高雄市青少年創意機器人競賽今（20）日在三民高中舉辦，獲勝隊伍將可參與全國賽選拔，爭取11月在土耳其舉辦的WRO機器人世界賽門票。（高雄市教育局提供）

2024/07/20 12:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2024高雄市青少年創意機器人競賽」今（20）日在三民高中登場，全市181支隊伍、461名學生參賽交流，獲晉級選手將可參與全國賽選拔，爭取11月在土耳其舉辦的WRO機器人世界賽門票。

創意機器人競賽分為智慧機器人組（競速賽、創意賽）、輪型機器人組（創意軌道挑戰賽、相撲賽）及聯盟機器人組。「智慧機器人組」配合國際奧林匹克機器人大賽（World Robot Olympiad, WRO）今年主辦國土耳其，設定主題「地球聯盟」，透過「永續農場」（國小組）、「綠色城市」（國中組）、「大自然的力量」（高中組）等題目，選手們需設計幫助人們永續生活和自然災害共存的機器人。

「輪型機器人創意軌道賽」是藉由多變化軌道排列組合，讓學生透過靈活思考與發揮團隊合作默契完成任務；「聯盟機器人組」則讓選手透過動手製作自己的金屬機器人，運用手動遙控技巧考驗與聯盟隊友的戰略團隊合作。

競賽過程考驗學生的程式撰寫與機器人組合，必須完美挑戰各個關卡，包括從農莊運送雞蛋、回收廚餘，協助道路鏟土，同時不能碰觸到其他無關設施，參賽學生賽前不斷修正，正確無誤完成挑戰。

教育局主秘歐素雯表示，教育局積極推廣機器人教育，鼓勵培養學生科技創作能力及高層次問題解決能力，今年高雄市學生在很多國際競賽也大放異彩，包括龍華國小、林園國小及七賢國中等校學生去年代表台灣參加「澳洲世界機器人競賽」、「RoboRave國際機器人大賽」及「WRO國際奧林匹亞機器人世界賽」均榮獲佳績。

機器人競賽考驗學生的程式撰寫與機器人組合的能力。（高雄市教育局提供）

機器人競賽考驗學生的程式撰寫與機器人組合的能力。（高雄市教育局提供）

學生於賽前練習和測試。（高雄市教育局提供）

學生於賽前練習和測試。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
14歲台裔美籍王若倫創基金會推AI教育 夏令營學童：女版黃仁勳
2024/07/12 22:05

14歲台裔美籍王若倫創基金會推AI教育 夏令營學童：女版黃仁勳
高雄林園國小角逐機器人澳洲世界賽 臨危不亂成大贏家
2024/07/15 23:49

高雄林園國小角逐機器人澳洲世界賽 臨危不亂成大贏家

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
飆股幕後》機器人題材發威 和大7月飆漲4成
2024/07/13 05:30

飆股幕後》機器人題材發威 和大7月飆漲4成
屏東內馬爾？機器人足球大賽 輪子壞掉變「假摔」進球
2018/07/07 23:21

屏東內馬爾？機器人足球大賽 輪子壞掉變「假摔」進球

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播