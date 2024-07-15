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高雄林園國小角逐機器人澳洲世界賽 臨危不亂成大贏家

林園國小學童再LEGO SumoBot機器人相撲賽奪冠，拿著國旗上台領獎。（洪琮琪提供）

林園國小學童再LEGO SumoBot機器人相撲賽奪冠，拿著國旗上台領獎。（洪琮琪提供）

2024/07/15 23:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園國小機械動力社校隊遠征2024 RoboRAVE澳洲世界賽，雖是首度參賽，但學生們臨危不亂，囊括了LEGO SumoBot ES組冠軍、季軍，Line Follow ES組亞軍及第四名等佳績，捷報今（15）日傳回台灣，鄉親盛讚孩子們是「台灣驕傲」。

2024 RoboRAVE世界賽今年由澳洲陽光海岸大學舉辦，林園國小派出5支隊伍報名LEGO SumoBot機器人相撲、Line Follow機器人循跡2個賽程。

指導老師吳雅茹說，循跡賽機器人必須循線至指定地點放置乒乓球後自動返回原點，接著每次載運5顆乒乓球至指定地點投放累積積分，經過一天的激戰，林園國小獲得第2名及第4名。

LEGO SumoBot機器人相撲賽在圓形場地上進行，必須在限制時間內將對方機器人推出場外以獲勝，林園國小在78組參賽隊伍中奪下總冠軍及季軍。

其實賽場上狀況不斷，教練蔡德暐表示，循跡賽現場發現機器高度不夠需臨時修改結構，進入決賽後發現電線斷掉需要充新接線，相撲賽發生感應器故障，所幸都能化險為夷。

獲得相撲賽冠軍的林淇淏和黃愉勝加入社團已經4年，他們表示，第一場就遇上感應器故障而吃下敗仗，但他們沒有時間傷心，趕快修改程式，靠機器穩定發揮連勝5場殺入決賽，再連勝4場拿下總冠軍。

校長洪琮琪表示，原本在相撲賽11歲以上，也有機會獲得冠軍，就只差一點點，孩子們都流下眼淚了。他說，林園國小的選手們調整的速度很快，出現狀況都能迅速應變，為致勝的關鍵。

林園學童專注比賽過程，不敢大意。（洪琮琪提供）

林園學童專注比賽過程，不敢大意。（洪琮琪提供）

林園國小學童在賽場上臨危不亂，為奪獎關鍵。（洪琮琪提供）

林園國小學童在賽場上臨危不亂，為奪獎關鍵。（洪琮琪提供）

林園國小學童與外國學生互動觀摩交流。（洪琮琪提供）

林園國小學童與外國學生互動觀摩交流。（洪琮琪提供）

林園國小師生遠征澳洲參加機器人世界賽，大有斬獲。（洪琮琪提供）

林園國小師生遠征澳洲參加機器人世界賽，大有斬獲。（洪琮琪提供）

各國好手齊聚一堂競技。（洪琮琪提供）

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