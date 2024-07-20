陽明交大Asfaloth火箭預計明日發射 目標3千公尺數據傳輸

陽明交通大學與台灣太空中心合作，開發科研探空火箭「Asfaloth」，預計21日將在國內首次發射。（陽明交大提供）

2024/07/20 11:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明交通大學與台灣太空中心合作，開發科研探空火箭「Asfaloth」，預計明（21日）將在國內首次發射，目標要達到3千公尺最高飛行點，並實現飛行中數據傳輸。

陽明交大表示，該火箭團隊「阿莎力ASARe」實驗室，來自陽明交大機械系和太空系統工程研究所，成員包含ASARe Lab、前瞻火箭研究中心ARRC和微機電伺服控制實驗室MSCL。該火箭命名由來則是知名魔幻電影《魔戒》中的精靈馬－阿斯法洛斯（Asfaloth）。

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團隊預計21日在屏東旭海短期科研火箭發射場執行，火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤。這次飛試裝填燃料僅全型火箭的3分之1，預計燃燒5秒，射高3千公尺。值得一提的是，該任務使用蛇鷹混合火箭引擎，將成為ARRC HTTP-3A雙節火箭飛試的前哨站。

阿莎力團隊表示，由於這次發射還包括ARRC 1300kgf蛇鷹混合火箭引擎的首次飛行，整體系統極具前瞻性且複雜性高，對飛試保持謹慎的樂觀態度，發射目標是火箭安全飛離發射塔，額外目標是達到3千公尺最高飛行點，並實現飛行中數據傳輸。

陽明交通大學與台灣太空中心合作，開發科研探空火箭「Asfaloth」（白色），預計21日將在國內首次發射。（陽明交大提供）

陽明交通大學火箭團隊「阿莎力ASARe」實驗室，過去透過平流層氣球任務，捕捉到地球曲率的壯觀畫面。（陽明交大提供）

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