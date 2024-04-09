南彰偏鄉公車裁減班 靠幸福巴士出入

大城鄉獲贈的賓士保母車。（資料照）

2024/04/09 05:30

4鄉鎮自籌或仰賴企業捐贈 免費接送長輩、學生

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣偏鄉人口持續減少，使得公車不斷裁班、減線，長者外出或小孩上學都困難重重，為了因應此困境，目前南彰化有芳苑、竹塘、溪州、大城等鄉鎮開動或籌劃免費「幸福巴士」和「長青小客車」服務鄉親。而為節省經費，溪州鄉公所鼓勵員工考取職業駕照，由員工兼任司機；在大城鄉則有企業家捐贈賓士車輛，提供長者出入使用。

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大城 賓士保母車 使用率高

大城鄉公所四年前獲得兩位企業家捐贈兩部各兩百萬元的九人座賓士保母車，由公所統籌，因為主要接送老人前往長照據點和看病，由二林基督教醫院的司機負責載運。公所表示，兩部保母車使用率非常高，只要事前報備登記，公所都會派車接送老人前去就醫。

溪州 公所鼓勵員工兼司機

溪州鄉去年獲得企業家捐贈一部九人座小巴，公所將該車當作幸福巴士使用，並向交通部申請幸福巴士補助，雖然補助的經費有限，但也不無小補。鄉長江淑芬表示，巴士尚未上路，公所已提報計畫到交通部審核，路線有兩條，且為了節省司機成本，公所鼓勵員工考職業巴士駕照，目前有一名員工考取，可即時上路。

芳苑 獲廠商贊助今年經費

芳苑鄉是全縣最早啟動「幸福巴士」的鄉鎮，鄉長林保玲表示，她們向縣政府申請補助、民間企業募款，今年行駛邁入第三年，鄉內民眾每週二、五往返新厝到二林鎮，在鎮內停靠超市、醫院，雖然連年虧損，但因服務口碑極佳，今年有綠能廠商願意全額贊助營運經費。

竹塘 國中生 家長免接送

竹塘鄉的幸福巴士是詹氏宗親會一名企業家捐贈，公所自籌幸福巴士營運經費，主要接送竹塘國中學生上、下學。竹塘國中校長黃仲平說，目前共有三十多學生利用幸福巴士上下課，以前這些學生都騎腳踏車或由家長接送上下課。

竹塘的幸福巴士，讓學生免於騎腳踏車上下學。（竹塘國中提供）

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