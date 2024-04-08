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《桃園》基北北桃都會通TPASS 推出減碳存摺

基北北桃共推「我的減碳存摺」4/8開跑，使用大眾運輸減碳可抽機票、手機等好禮。（資料照）

基北北桃共推「我的減碳存摺」4/8開跑，使用大眾運輸減碳可抽機票、手機等好禮。（資料照）

2024/04/08 05:30

〔記者鄭淑婷、俞肇福／綜合報導〕自去年七月一日起至今年三月底，基北北桃都會通（TPASS）通勤月票約販售四五七萬張，交通工具總使用次數破三．六億人次，基北北桃再共推「我的減碳存摺」全民運動，自今（八）日起至十二月卅一日止，民眾搭、騎乘基北北桃大眾運輸工具即可換算減碳量，有機會抽中日本雙人來回機票、iPhone 15手機、悠遊付儲值金等豐富獎品。

透過悠遊付APP 查詢交通減碳量

民眾減碳量計算方式，採悠遊卡公司研發的「電子票證溫室氣體盤查管理系統」，該系統可計算悠遊卡使用者的交通碳足跡，並於去年底通過英國標準協會（簡稱BSI）查核，為全球第一個通過BSI查核的電子票證碳盤查系統，可提供民眾透過「悠遊付APP」查詢自己搭乘公共運輸的減碳量。

桃園市政府交通局表示，民眾只要加入悠遊付APP會員，並綁定使用記名悠遊卡，於四月八日零點起登錄參加活動，搭、騎乘基北北桃公車、捷運、YouBike 、台鐵、公路及國道客運等公共運具，即可換算減碳量，有機會獲得豐富獎品或優惠券，每月有「月月抽」、「滿額抽」、「週五加碼抽」及「減碳英雄榜」及「模範企業」等，官網已公布第一季獎品，首八日（四月八日至十五日）登錄參加活動者，可加碼獲得五次抽獎機會。

據統計，「基北北桃都會通」自二○二三年七月一日起至今年三月底，約販售四五七萬張，平均每月販售約五十一萬張，基北北桃交通工具總使用次數破三億六千萬人次，累積減碳量相當可觀。

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