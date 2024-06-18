冠軍竹苗區品牌形象館開幕 投入12億響應節能減碳

冠軍磁磚竹苗區品牌形象館今日嶄新開幕。（縣府提供）

2024/06/18 16:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕冠軍磁磚行銷世界各國，連6年獲MIT台灣金選獎殊榮，其竹苗區品牌形象館今（18日）開幕。冠軍建材董事長林榮德表示，今、明兩年預定投入約12億資金挹注到節能減碳政策，汰換老舊設備，一來節能20%，二來強化資源回收及循環經濟等。

冠軍建材成立於1972年，為國內最具規模的磁磚設計生產集團，公司結合旗下的冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居進口磁磚、安心居SPC頂級地板等品牌，斥資3000多萬元，運用時尚現代的空間設計，在竹南大埔里打造出最大表面建材系統整合中心的竹苗區品牌形象館。

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今天開幕式由冠軍建材董事長林榮德主持，邀請苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委邱鎮軍、副議長張淑芬、議員鄭聚然、縣府工商發展處副處長吳俊賢，及台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶、新竹縣同業公會理事長楊勝翔、苗栗縣同業公會理事長沈林傑及竹苗室內設計同業公會代表出席，共同剪綵。

林榮德感念父親53年前在形象館對面創立冠軍建材，辛勤經營並獲各界的支持，產品在台灣已連續30年保持第1名，並道出傳統產業也有某些方面的辛酸。但林榮德強調，公司產品講究品質，絕非暴利；另，今、明兩年預定投資約12億資金挹注到節能減碳政策，汰換老舊設備，一來節能20%，二來強化資源回收及循環經濟等，契合節能減碳趨勢。

冠軍建材指出，竹苗區品牌形象館不僅是展演磁磚的場所，更是激發設計靈感的創意空間，館內還設有工法展示，如「科技節能石」可使室內降溫4度，住宅類總電耗能降低4.8至7.2%，辦公類更降低到12至18%，是領先業界落實ESG 淨零建築的最佳首選。

苗栗縣副縣長鄧桂菊與冠軍建材董事長林榮德參觀館場。（縣府提供）

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