廬山馬赫坡部落 98居民、遊客受困

仁愛鄉奧萬大森林遊樂區參加3天野生動物調查課程43位講師、學員受困園區，昨由空勤直升機分3架次救出。 （記者佟振國攝）

2023/08/07 05:30

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕南投縣仁愛鄉經暴雨肆虐，多個部落幾成孤島，奧萬大國家森林遊樂區四十三人受困，昨天由三架次空勤直升機救出，遊客歷劫歸來都鬆了一口氣。但也有人沒這麼幸運，廬山溫泉後山馬赫坡部落居民加遊客近百人受困，公所今天（七日）將協請警消前往救援。

空勤直升機救出奧萬大43人

到奧萬大國家森林遊樂區參加為期三天的野生動物調查營隊課程的講師、學員計四十三人，原訂四日下午下山，但前一天晚間山區降下傾盆大雨，道路中斷，昨天上午空勤直升機分三架次全部救出。學員表示，前兩天天氣很好，三日晚間風雲變色，大雨伴隨轟隆雷聲非常恐怖，四日全天雨勢幾乎沒停，持續至五日下午，園區狀況尚可，但聯外道路、橋梁災情嚴重，已經受困兩天，大家心情七上八下，見到直升機救援才鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

空勤直升機也至受困部落將需要就醫的洗腎、重病民眾與孕婦載運下山。洗腎災民說，前幾天受困部落非常害怕，三天沒洗腎腳都腫起來，來到醫院就比較安心了。

村落存糧無虞 盼盡速搶通道路

另外，大同村南豐東眼山露營區兩名遊客因土石流道路中斷無法下山，昨天下午由仁愛消防分隊救援下山。在廬山溫泉及後山馬赫坡部落，包括溫泉飯店、露營區等還有九十八位居民、遊客受困，經調查有十二人需要緊急救援，公所、消防局今天設法申請直升機支援。

仁愛鄉長江子信指出，目前各村都有戰備存糧，依人數多寡可使用約五至七天，一般家戶也都習慣儲備糧食、飲水，加上其他救災物資陸續空投或運補，受困災民不致有斷糧危機，最迫切的是道路搶通，生活才能恢復正常。

風災也造成熱門登山路線玉山主群峰線步道多處坍方、落石、路基掏空，玉管處說，主群峰線取消入園措施將延長至明天（八日），視維修狀況再宣布開放時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法