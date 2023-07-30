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    女傭變校長 胡金枝獲選教育家人物典範

    胡金枝校長（右二）曾獲師鐸獎殊榮，昨再獲教育部教育家人物典範肯定。（教育部提供）

    胡金枝校長（右二）曾獲師鐸獎殊榮，昨再獲教育部教育家人物典範肯定。（教育部提供）

    2023/07/30 05:30

    投身教育39年 扮演學生生命中貴人

    〔記者林曉雲／台北報導〕當過童工、幼兒保姆、工廠女工、幫傭、臨時工友，台中市立光明國中校長胡金枝有個不平凡的人生，當年考取代課老師之後，小學生一句：「老師好！」胡金枝說：「這是打工以來唯一聽過最有尊嚴的話。」為此投入教育界迄今三十九年，去年拿下師鐸獎殊榮，昨再獲教育部選為教育家人物典範。

    胡金枝表示，當年考取陽明山國小代課老師，一位小女孩在校門口恭敬一鞠躬說：「老師好！」這聲問好，成為她從事教育的最大轉捩點。長年打工，胡金枝飽受歧視眼光，「一句發自內心的問好，是我打工以來聽過最有尊嚴的話。在目送小女孩的背影離開後，我期許自己要當一個好老師，成為學生生命中的貴人。」

    胡金枝是苗栗縣泰安鄉佃農小孩，有九個兄弟姐妹，從國小五年級就開始工讀賺取學費，在新竹女中就讀時，在德蘭修女院當門房抵房租，高中畢業後考上東海外文系，因沒錢註冊轉讀台師大教育系夜間部；讀大學時先在台大教授家幫傭，繼而在台師大中等教育研習中心當臨時工友，最後在陽明山國小擔任代課老師完成大學學業。

    胡金枝被學生和家長暱稱為「貓頭鷹校長」，台師大教育系畢業後，再取得台中教育大學初等教育研究所教育碩士，台師大特研所教育學博士學位。她表示，國中孩子在人生的狂飆期容易結交損友、自以為是、血氣方剛，老師是學生成長蛻變的重要陪伴者，她希望能陪伴這些青少年，讓他們成為社會的棟梁。

    胡金枝有許多「胡式口號」如「我光明、我榮耀」、「有感覺、會思考、人生向前跑」、「3C─I can,I care,I change」，她致詞絕不超過五分鐘，也致力推動國際教育，讓學生成為最佳的外交大使。

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