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    桃園》觀音生質能中心 最快11月營運

    觀音生質能中心正在試運轉階段，預計11月上路。（記者鄭淑婷攝）

    觀音生質能中心正在試運轉階段，預計11月上路。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/26 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市升格至今人口增加逾廿一萬人，人口增加伴隨垃圾量增加，全市多處營運中垃圾掩埋場容量趨近飽和，每每引發議員關注；市府環保局長呂理德表示，正在試運轉的觀音生質能中心，預計十一月可正式營運，預計以五年時間將全市堆置（約六．二萬噸）垃圾去化。

    市長鄭文燦表示，觀音生質能中心為桃園市第二座焚化廠，運轉後將分年把暫存的垃圾去化掉，這是市府不變的政策，原有掩埋場在垃圾去化後，才能進行下一階段土地復育及轉型規劃。

    桃園市每年一般垃圾量逾五十萬噸，但垃圾處理量僅卅七萬噸，無法即時去化的垃圾，只能暫置在垃圾掩埋場，市議員鄭淑方日前質詢指出，依環保署統計顯示，桃園營運中的垃圾掩埋場，包括觀音區保障、八德區大安、中壢區忠福、龍潭區店子湖、桃園區會稽、楊梅區員本垃圾掩埋場及觀音區大潭灰渣處理廠，不少掩埋場剩餘容量都已趨近飽和，截至去年六月，員本、大安垃圾掩埋場剩餘容量已告零，員本垃圾場還曾發生火警，除了儘速啟動退場機制，退場前也應避免超額掩埋狀況發生，並做好既有掩埋垃圾及周邊管理，以避免污染情形，退場後也應朝環保公園規劃。

    測試近完成 監測煙囪全天候

    呂理德表示，觀音生質能中心目前進度達九十九．四八％，正在試燒、試運轉階段，預計十一月可正式營運，目前堆在外面掩埋場的垃圾量約有六．二萬噸，需要一點時間消化，完全去化估計約需五年時間。

    環保局：數據須符合標準 才發許可證

    對於觀音生質能試運轉期間曾出現冒黑煙等空污情形，呂理德說，這是試運轉初期因空氣設備連結的問題，曾有一到兩次為此停機處理的紀錄，目前已正常運作，煙囪上也裝設廿四小時自動連續監測設備，並與環保署及環保局連線，每小時回傳四筆、一天九十六筆、一年逾三萬多筆監測資料，只要數據超過標準就會開罰；他強調，試運轉就是要發現問題並且改善，後續生質能中心將進入最後驗收階段，將維持最高規格運轉，所有數據都要符合標準，才能發給操作許可、正式營運。

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