宜蘭》林姿妙任廉政會報召集人 從未參加

縣議員陳文昌踢爆林姿妙上任3年多，身為廉政會報召集人，竟從未主持與出席。（記者游明金攝）

2022/05/21 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污弊案，廉能問題引起質疑。縣議員陳文昌昨在議會踢爆林姿妙上任三年多，兼任廉政會報召集人，竟從未主持過會報。陳文昌批評，縣長完全不重視，難怪縣政會出問題。林姿妙說，她沒有不重視，只是有時工作很多很忙，副縣長或秘書長主持後，都會向她報告說明。

廉政會報 每年召開一至二次

依據宜蘭縣政府廉政會報設置要點，由縣長兼任召集人，原則每年召開會議一至二次，由召集人擔任主席。但根據縣政府政風處網站資料，林姿妙上任以來，二○一九年、二○二○年各開過兩次會報，去年只有一次，今年無資料，會報主席都是副縣長或秘書長，林姿妙從未參加。

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林姿妙涉嫌貪污、財產來源不明等罪嫌，檢廉大動作偵辦，引起縣民關心。縣議會昨進行縣長總質詢，縣議員陳文昌說，議員與各界關心縣府振興方案經費使用，有無挪用局處經費當公關費，基層領不到加班費、積壓罰單等，都與廉能政府有關。

陳文昌批是會報不重要嗎？

陳文昌批評，縣長是廉政會報召集人，每半年要召開一次，林姿妙就任三年多，竟然沒有主持過，是會報不重要，還是縣長不重視，難怪縣長財產申報出現大問題，對照她捲入的官司也相當諷刺。

縣議員林麗問林姿妙，縣長執政三年半，對宜蘭價值是什麼，陳定南縣長立下好範，不收紅包、公務員不能有不當行為，創造宜蘭人驕傲，檢廉約談縣長讓宜蘭蒙上陰影，也讓縣民遺憾與訝異，林姿妙應該對公務員與縣民說抱歉。

林說 她清清白白問心無愧

林姿妙說，廉能政府才有進步社會，縣府都依據廉能原則推動縣政，廉能會報每半年開一次，她是會報召集人，但也是宜蘭縣主人，工作很多很忙，會報很重要，副縣長或秘書長主持後都會向她說明。林姿妙指出，宜蘭價值就是打拚、認真，她一生簡單做人、認真作事，清清白白問心無愧。

縣長林姿妙答詢，有時工作很多很忙，由副縣長或秘書長主持後，都會向她說明。（記者游明金攝）

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