宜蘭超商、咖啡店騎樓 8/1起禁菸

宜蘭縣政府公告，八月一日起，四家連鎖便利商店、四家連鎖咖啡店的騎樓、庇廊全面禁菸。（記者蔡昀容攝）

2022/05/19 05:30

包含4家連鎖便利商店及4家連鎖咖啡店 也禁電子煙 違者最高罰1萬

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣有不少超商、咖啡店在騎樓設置雅座區，宜蘭縣政府公告，八月一日起，連鎖便利商店及咖啡店等八家業者的騎樓及庇廊全面禁止吸菸，包含電子煙，違者可處兩千元以上一萬元以下罰鍰。

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一樓騎樓及庇廊 全面禁菸

縣府公告，這波新增的禁菸區域，包括統一超商、全家便利商店、來來超商（OK）、萊爾富等四家連鎖便利商店，另有悠遊生活事業（星巴克）、美食達人（八十五度Ｃ）、路易莎職人咖啡（路易莎咖啡）、壹卡夫（壹咖啡）等四家連鎖咖啡店，以位於縣內一樓門市前的騎樓及庇廊為全面禁菸範圍，二樓以上或前方未設置騎樓或庇廊不在公告範圍。

公告明定，騎樓是指「建築物地面層外牆面至道路境界線間的空間，上方有樓層覆蓋」者；庇廊是「建築物地面層外牆面至道路境界線間的空間，上方只有遮蔽物覆蓋」者。

違者開罰 罰鍰兩千元起跳

縣府表示，在上述場域中，違規吸菸者，依違反菸害防制法第卅一條規定，處兩千元以上一萬元以下罰鍰；違規吸電子煙者，依違反宜蘭縣電子煙危害防制自治條例第十一條規定，處兩千元以上一萬元以下罰鍰。

縣府說明，四大超商和四家知名連鎖咖啡店，是民眾較常前往的場域，宜蘭縣參考其他縣市作法，先從這些店家的騎樓、庇廊公告禁菸，後續是否擴大禁菸範圍，會再觀察研議。

根據統計，二○一九年宜蘭縣國中生使用電子煙的比率約三％，高於全國平均二．五％，高中生使用比率約十．三％，也高於全國平均五．六％，縣府因此訂定「電子煙危害防制自治條例」，在學校、博物館、電影院及大眾運輸系統等菸害防制法規範的禁菸場所，同步禁止吸電子煙，已在去年一月上路。

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