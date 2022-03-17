鐵道迷變副站長 獲選台鐵模範勞工

花蓮運務段替班副站長徐邦堯獲選模範勞工。（台鐵局提供）

2022/03/17 05:30

〔記者陳心瑜、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵局昨天舉辦五一勞動節大會暨模範勞工表揚大會，從約一．六萬名員工中評選出六十八名模範勞工，獲選的花蓮運務段替班副站長徐邦堯，笑說自己「從鐵道迷變台鐵員工」，很開心工作能結合興趣，希望能一起提高台鐵安全性，讓旅客信賴。

三十六歲的徐邦堯進台鐵五年，之前曾在台鐵車站當保全，因興趣報考鐵路特考，歷經站務員、車長、列車長至副站長，他說，印象最深刻是去年九月執勤時，有貨車進站時轉轍器異常，檢查才發現閘瓦（煞車皮）掉落在軌道，即時阻止可能的意外，若是一般正線客車閘瓦掉落，恐無法剎車，後果不堪設想。

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另名模範員工七堵機務段工務員周佳樺，不僅在機務段修車，還協助維護文資「天皇花車」。印象最深刻的是曾處理二○一七年貢寮莒光號出軌，忙到凌晨四點多才把出軌列車拖離；另一次是去年猴硐貨車撞山壁出軌，至現場進行復軌作業。

台鐵局長杜微昨期勉全體同仁秉持安全、安定、轉型的信念，鞏固環島路網營運優勢，擦亮台鐵百年招牌。

台鐵公司化爭議 工會率眾頭綁布條抗議

不過台鐵推動公司化引發員工質疑，台鐵工會昨天號召模範勞工、工會幹部近百人頭綁「抗議」紅布條，向台鐵局長杜微抗議，指「連模範勞工都不信任台鐵公司化」。

攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案三月三日經行政院會通過，立法院下週要審查鐵路法部分條文，也將召開台鐵局體制改革公聽會。台鐵工會提出工會版草案，規劃在三月廿三日召開聯合代表大會並到立法院抗議。

台灣鐵路工會理事長陳世杰不滿指出，院會版公司化條例草案完全沒有納入「安全」議題。

交通部長王國材說，工會希望將安全納入條例，這部分他同意；至於工會要求資產全留，這對未來台鐵公司不見得是好事，會再跟工會溝通。

出席頒獎的勞動部長許銘春說，改革過程難免有陣痛，勞動部會堅守勞工權益，在勞資雙方有共識前提下，異中求同，朝合理改革方向進行。

獲選模範勞工的花蓮運務段替班副站長徐邦堯。（記者陳心瑜攝）

台鐵模範勞工七堵機務段工務員周佳樺（右）。（台鐵局提供）

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