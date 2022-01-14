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    北市舊潭美國小 轉型托嬰中心

    位於北市內湖區的舊潭美國小，舊校舍一樓改建為潭美托嬰中心。（北市社會局提供）

    位於北市內湖區的舊潭美國小，舊校舍一樓改建為潭美托嬰中心。（北市社會局提供）

    2022/01/14 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府修整舊潭美國小為台北市東區社福園區，舊校舍一樓規劃為「潭美托嬰中心」，昨天開幕，是北市內湖區第四處公辦民營托嬰中心，社會局表示，即日起至一月十九日受理登記，可收托四十五名幼兒，廿一日公告抽籤結果。

    社會局統計北市去年新生兒人數為一萬五一二○人，社會局長周榆修指出，內湖區為十二行政區中新生兒最多的行政區，共一八七七人，也是唯一有四處大公托的行政區，社會局一直努力找校園餘裕或其他場館空間，截至今年一月已建置八十處公托，含廿五家公辦民營托學中心（大公托）及五十五處社區公共托育家園（小家園）。

    周榆修表示，過去小爸媽需符合弱勢家庭才能取得公托第一序位，一月中旬起，只要是父母雙方或單親一方於報名登記公托日為未成年，不需再經財稅或社工評估，即可符合第一序位資格，潭美托嬰中心成為首間採取此新政策的公托。

    社會局表示，潭美托嬰中心招收對象為設籍北市滿二足月至未滿二足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於北市滿六個月以上，每童月費一萬一千元；即起至一月十九日下午五時開放線上招生登記、廿一日下午二時線上直播抽籤，二月十四日起分梯收托。

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